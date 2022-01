https://cz.sputniknews.com/20220124/v-jiznich-cechach-je-vice-svobodnych-muzu-nez-zenatych-scitani-ukazalo-ze-maji-i-vs-vzdelani-17327931.html

V jižních Čechách je více svobodných mužů než ženatých. Sčítání ukázalo, že mají i VŠ vzdělání

V jižních Čechách je více svobodných mužů než ženatých. Sčítání ukázalo, že mají i VŠ vzdělání

Během posledních deseti let v šesti regionech ČR přibyli obyvatelé, mezi tyto regiony patří i jižní Čechy. Sice zde přibyla populace, která ovšem zestárla a... 24.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-24T18:34+0100

2022-01-24T18:34+0100

2022-01-24T18:34+0100

česko

jihočeský kraj

sčítání lidu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/310/11/3101198_0:260:2501:1666_1920x0_80_0_0_2643381c3790518444400b30e31a2e8f.jpg

Z předběžných výsledků loňského sčítání vyplývá, že ve srovnání s předchozím sčítáním v roce 2011 v jižních Čechách přibylo téměř tři a půl tisíce obyvatel, v této oblasti nyní žije 631 801 lidí, v neposlední řadě za to mohou přistěhovalci z Ukrajiny a Vietnamu, uvádí iDNES.Přitom jihočeská populace oproti ostatní v republice zestárla o půl roku více, průměrný věk zde činí 43,2 let, zákonitě v regionu výrazně ubylo lidí produktivního věku, tedy obyvatel ve věkové kategorii od 15 do 64 let, jichž je skoro o 40 tisíc méně, než bylo při předešlém sčítání. Tyto poklesy jsou výsledkem dvou demografických propadů, první byl v padesátých letech minulého století a poslední pak na začátku nynějšího tisíciletí.Tuto situaci zčásti vyrovnávají přistěhovalci z Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu, kteří už oproti předchozímu sčítání lidu přijíždějí s celými rodinami. Ukrajinci a Slováci podle údajů nejčastěji přijíždějí do zaměstnání, Vietnamci však klasicky stále podnikají v rodinných firmách.Hlavním důvodem toho, že v regionu roste počet migrantů z Ukrajiny, je údajně zřejmý nedostatek domácí pracovní síly. Češi se také stěhují za prací do zemí, kde si mohou nárokovat vyšší platy, třeba do Německa a Rakouska, pak je doma nahrazují Ukrajinci.Podle aktuálních statistik v Jihočeském kraji také zřetelně přibývá nezadaných žen a mužů, pravděpodobně se jedná o to, že lidé přestávají mezi sebou komunikovat a tvořit rodiny, možná se také odráží tendence, že lidé se čím dál méně přiklánějí k úřednímu uzavírání sňatku.Zajímavým rozdílem oproti sčítání lidu v roce 2011 a loňským je, že v kraji o třetinu přibylo obyvatel s vysokoškolskými tituly, na úkor osob, jež mají pouze základní vzdělání, jejichž počet zase naopak o třicet procent klesl. Můžou za to jednak stále se zvyšující nároky kladené zaměstnavateli, kteří nutí zaměstnance se dále vzdělávat, a jednak velké množství škol v kraji, včetně soukromých.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

jihočeský kraj

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jihočeský kraj, sčítání lidu