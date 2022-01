https://cz.sputniknews.com/20220124/zebirka-natolik-krehka-ze-se-doslova-rozplyvaji-na-jazyku-a-ta-peprova-omacka-nezapomenutelne-17319548.html

Žebírka natolik křehká, že se doslova rozplývají na jazyku, a ta pepřová omáčka, nezapomenutelné

Žebírka natolik křehká, že se doslova rozplývají na jazyku, a ta pepřová omáčka, nezapomenutelné

Známý šéfkuchař Konstantin Ivlev na svém Youtube kanálu Ivlev Chef Channel předvedl, jak udělat perfektní vepřová žebírka.

2022-01-24T06:54+0100

2022-01-24T06:54+0100

2022-01-24T06:54+0100

zdraví

maso

recept

youtube

Když se vám to doteď dařilo, myslím, že po těchto slovech už tomuto receptu nikdo neodolá.Co budete potřebovat na přípravu?Jak na to?Rozpusťte na pánvi máslo, přidejte nadrobno nakrájenou cibuli a orestujte ji dozlatova, poté přidejte nakrájený česnek. Zatím si rozehřejte troubu na teplotu 230 stupňů Celsia. Do nádoby s cibulí pak přidejte sladkou čili omáčku, sójovou omáčku, kečup, černý pepř a worcester. Vše smíchejte a duste na slabém ohni asi 10 minut.Pekáč vystelte alobalem tak, abyste jím mohli zakrýt celá žebírka. Dejte žebírka do formy a zalejte je připravenou omáčkou. Žebírka by v ní neměla plavat, ale ani naopak, být příliš „holá“. Pak všechno zakryjte alobalem a dejte do trouby na 25 minut. 5 minut před dokončením žebírka odkryjte a dejte troubu na maximální teplotu. To pomůže žebírkám získat zlatavou barvu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

