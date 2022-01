https://cz.sputniknews.com/20220124/zimni-krasobrusleni-brzdeni-na-kluzke-silnici-jak-na-to-pokyny-od-automobiloveho-znalce-17324948.html

Zimní krasobruslení. Brzdění na kluzké silnici, jak na to? Pokyny od automobilového znalce

Existují dva způsoby brzdění na zasněženém silničním povrchu s náledím. V prvním se jedná o postupné snižování rychlosti, druhý se zas využije, pokud je... 24.01.2022, Sputnik Česká republika

Pomalé brzdění zvládne snad i začátečník, i když stejně se musí počítat s tím, že ve složitých teplotních podmínkách brzdění zabere více času než na suchém silničním povrchu v létě. Zcela jinak ovšem probíhá nouzové brzdění, jež na kluzké silnici může dokonce někdy vyžadovat i dovednosti extrémního řízení.Při nouzovém brzdění je potřeba velice rychle přesunout nohu z plynového pedálu na brzdu a sešlápnout ji tak prudce, aby se hned aktivoval ABS systém. Přitom při sešlápnutí brzdového pedálu je potřeba zapojit ve větší míře stehenní svaly, nikoliv svaly kotníku, radí Vasiljev.Přispěje to k dobrému zpomalení v nezávislosti na dovednostech a zkušenosti řidiče, vysvětlil odborník.Tyto jednoduché pokyny budou užitečné obzvlášť v podmínkách, kdy teploty kolísají kolem nuly, zkušenější řidiči si většinou uvědomují, že musí dávat větší pozor na cestu, když je náledí a sníh. Řidiči méně zkušení však někdy ani nevědí, jak na to, nicméně tyto rady by si měli vyzkoušet na prázdné silnici za pomalé jízdy, ať je člověk vždy připraven na nečekané situace.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

