Zlobit partnerku se nevyplácí! Ve Vysoké na Mělnicku žena uřízla partnerovi přirození, muž zemřel

Ve Vysoké na Mělnicku policisté vyšetřují ohavnou smrt. Policie informuje o násilné smrti a jedné zadržené osobě v této souvislosti. Podle místních obyvatel... 24.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-24T09:39+0100

2022-01-24T09:39+0100

2022-01-24T09:39+0100

Středočeští policisté byli na místo činu přivoláni kolem 15. hodiny.Vyšetřovatelé ve věci nařídili také soudní pitvu, výsledky by měla policie mít v pondělí.Brutání napadení v BrněK surovému napadení došlo ve středu v Brně na Cejlu, kde lupič přepadl tělesně postiženého muže. Starší muž trpí potížemi s chůzi a právě on se stal obětí lupiče, který si vyhlédl tohoto může a sledoval jej. Lupič oběť nejprve sledoval až k domu, kde si muž odemknul dveře a než se dostal dovnitř, lupič do něj zezadu strčil a shodil muže na zem.Mimo to, že zloděj ukradl peněženku, způsobil muži vážná zranění, kvůli kterým byl převezen do nemocnice.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

