Zpět do roku 1927. Ukrajinci cvičí s téměř stoletou technikou

V Kyjevě bojovníci tamních územních obranných sil absolvují výcvik s předválečnými kulomety Degtyareva vzoru roku 1927, na svém Telegramu na to upozornil... 24.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-24T17:12+0100

2022-01-24T17:12+0100

2022-01-24T17:12+0100

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0a/13463777_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_96a1def061afcdee0e24ae6313851af1.jpg

Kulomet Degtyareva byl jedním z prvních vzorků ručních palných zbraní vytvořených v Sovětském svazu.Fotografie s kulometem Degtyareva byla zveřejněna na kanálu Rodnoj Bocman.Zákon o základech národního odporu vstoupil na Ukrajině v platnost 1. ledna. Národní odpor podle dokumentu implikuje co nejširší zapojení občanů do zajišťování vojenské bezpečnosti země. Velitel těchto sil Jurij Galuškin uvedl, že počet jednotek v mírové době bude činit 10 tisíc vojáků, v případě potřeby se počet rychle zvýší na několik stovek tisíc vojáků v záloze.Napětí mezi Ruskem a Západem kvůli UkrajiněRusko opakovaně odmítá obvinění Západu a Ukrajiny z „agresivních akcí“ a tvrdí, že nikoho neohrožuje a na nikoho se nechystá zaútočit. Prohlášení o „ruské agresi“ slouží jako záminka k rozmístění další vojenské techniky NATO v blízkosti ruských hranic. Ruské ministerstvo zahraničí již dříve poznamenalo, že prohlášení Západu o „ruské agresi“ a možnosti pomoci Kyjevu se proti ní bránit jsou směšná a nebezpečná.Kyjev a západní státy zároveň nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným zintenzivněním „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti ukrajinských hranic. Tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojáky na svém území a podle vlastního uvážení. Podle něj to nikoho neohrožuje a nikdo by se neměl znepokojovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

