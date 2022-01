https://cz.sputniknews.com/20220125/biden-oznacil-rekordni-inflaci-v-usa-za-velke-aktivum-17337165.html

Biden označil rekordní inflaci v USA za „velké aktivum“

Americký prezident Joe Biden považuje inflaci, jejíž úroveň dosáhla v USA rekordních sedmi procent, za velké aktivum, píše The Wall Street Journal. 25.01.2022, Sputnik Česká republika

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/17181088_0:0:3125:1757_1920x0_80_0_0_6ebf865a58c152850997b43adc469928.jpg

Novinář Fox News Peter Doocy se na brífinku před zasedáním Rady pro konkurenci amerického prezidenta zeptal, jestli považuje růst cen za „politické břímě“ před mezivolbami.„To je velké aktivum! Více inflace!“ odpověděl Biden a nazval novináře „hloupým zkurvysynem“.Úroveň inflace ve Spojených státech je nyní rekordní za posledních 40 let, podle výsledků června roku 1982 činila 7,2 %. V zemi se zvýšily ceny nemovitostí, osobních dopravních prostředků a potravin. Tempo inflace zrychlilo kvůli obnovení ekonomiky na pozadí pandemie koronaviru, vyčlenění prostředků kongresem a Federálním rezervním systémem (Fed) a také narušení řetězce výrobních dodávek. Šéf Fedu Jerome Powell v listopadu uznal, že by se vysoká inflace už neměla pokládat za dočasnou. Americká centrální banka je na cestě k tomu, aby v březnu zahájila cyklus pravidelného zvyšování úrokových sazeb. Úkol Fedu bude spočívat v tom, aby zvyšoval sazby, ale nepřipustil přitom recesi ani růst nezaměstnanosti.Podle informací médií sám Biden narazí na politické následky inflace ze strany voličů, kteří ho a Demokratickou stranu obviňují ze zvyšování cen. Mezivolby do Kongresu USA se mají konat v listopadu.Biden varuje, že příští volby nemusí být legitimníNedávno jsme informovali o tom, že podle Joea Bidena letošní volby nemusí být legitimní. Příčinou je, že republikáni se podle jeho slov snaží znevýhodnit u voleb menšiny.Biden, který opakovaně kritizoval svého předchůdce Donalda Trumpa za to, že napadal výsledky prezidentských voleb, sám nyní zpochybňuje legitimitu nadcházejících voleb do Kongresu a guvernérů. Americký prezident to dal jasně najevo, když odpovídal na otázku novináře v Bílém domě, zda věří, že letošní volby budou férové a legitimní.Zmiňme, že volby se budou ve Spojených státech konat letos v listopadu. Kromě guvernérů se bude volit 435 členů Sněmovny, kterou nyní kontrolují demokraté, a 34 členů Senátů, kde každá ze dvou stran má nyní 50 členů. Podle průzkumu Gallup z posledního čtvrtletí loňského roku se 47 % dotázaných přiklání k republikánům a 42 % k demokratům. Za svůj rok úřadování Bidenova popularita klesla z 56 % na 42 %. V lednu letošního roku s jeho úřadováním bylo nespokojeno 52 % Američanů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

