Včera kvůli situaci kolem Ukrajiny americký ministr obrany Lloyd Austin vydal příkaz, aby 8,5 tisíce vojáků bylo připraveno k přesunu ze svých základen v USA k posílení východního křídla NATO.Podle jeho slov bude rozhodnutí o přesunu sil celkově záviset na tom, co prezident Vladimir „Putin udělá nebo neudělá“.Spojené státy nemají v úmyslu umísťovat vojáky na Ukrajině, řekl americký prezident Joe Biden.Americký prezident tvrdí, že uvedení jednotek do nejvyšší pohotovosti není provokace, ale nutnost podpořit východoevropské členy NATO, kteří mají „důvod k obavám“ kvůli své blízkosti k Rusku.Biden nevyloučil, že v případě ruské „invaze“ na Ukrajinu uvalí sankce osobně na ruského prezidenta Putina, jak řekl v úterý novinářům.„Ano,“ odpověděl Biden na otázku, zda vidí možnost uvalit sankce osobně na ruského prezidenta Vladimira Putina v případě, že ruské síly napadnou Ukrajinu.V Moskvě plány připisované Rusku na eskalaci situace kolem Ukrajiny kategoricky odmítají a neustále prohlašují, že nikoho ničím neohrožují.Eskalace kolem Ukrajiny může změnit světEskalace kolem Ukrajiny může změnit svět, prohlásil americký prezident Joe Biden.Americký prezident zároveň poznamenal, že uvažovat o pravděpodobnosti eskalace kolem Ukrajiny je „jako hádat z kávové sedliny“.Rusko opakovaně vyvracelo obvinění ze strany Západu a Ukrajiny z „agresivních akcí“ s tím, že nikoho neohrožuje a nechystá se na nikoho útočit, a výroky o „ruské agresi“ jsou používány jako záminka pro umístění další vojenské techniky NATO poblíž ruských hranic. Ruské ministerstvo zahraničí již dříve upozornilo na skutečnost, že prohlášení Západu o „ruské agresi“ a možnosti pomoci Kyjevu bránit se proti ní jsou nejen směšná, ale i nebezpečná.USA dodaly Ukrajině protitankové rakety Javelin, uvedla médiaSpojené státy dodaly Ukrajině 300 protitankových raket Javelin, uvádí Fox News.Již dříve ukrajinské ministerstvo obrany oznámilo, že do země dorazila další várka americké vojenské pomoci; v šarži „moderní technika a munice pro obranné účely“.První várka 90 tun různých zbraní ze Spojených států dorazila na Ukrajinu 22. ledna a následující den přistálo na letišti Boryspil další letadlo s vojenskou pomocí od Spojených států. Podle publikace NV jde o jednorázové granátomety M141 Bunker Defeat Munition neboli SMAW-D a také o dodávku protitankových systémů Javelin.Ministerstvo zahraničí USA oznámilo, že je připraveno zvýšit vojenskou pomoc ukrajinské vládě. Přitom USA a NATO zvyšováním své vojenské aktivity zhoršují situaci v regionu.Jak již dříve upozornil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, dodávky zbraní a příjezd západních vojenských instruktorů mohou ponoukat Kyjev k „vojenským dobrodružstvím“, což vytváří přímou hrozbu pro bezpečnost Ruska. Moskva se domnívá, že Západ se snaží vytvořit seskupení vojsk poblíž ruských hranic.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

