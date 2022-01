https://cz.sputniknews.com/20220125/bily-dum-nesouhlasi-s-ukrajinou-ze-na-jeji-hranici-nedojde-k-eskalaci-17344366.html

Bílý dům nesouhlasí s Ukrajinou, že na její hranici nedojde k eskalaci

Bílý dům nesouhlasí s Ukrajinou, že na její hranici nedojde k eskalaci

Hodnocení oficiálních zástupců Ukrajiny ohledně toho, že ze strany Ruska nedojde k eskalaci jsou v rozporu s počínáním Moskvy. V úterý to oznámila mluvčí... 25.01.2022, Sputnik Česká republika

„Nikdo nemůže zalézt do hlavy prezidenta (Ruska Vladimira - pozn. red.) Putina a ruského vedení. To, co vidíme – různou přípravu, včetně ruských vojáků na hranicích,“ řekla Psakiová na brífinku.Odpověděla tak na žádost o vyjádření ke slovům ukrajinských představitelů. Již dříve tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny Oleksij Danilov řekl, že Kyjev nevidí důvod hovořit o plánech na totální invazi Ruské federace.V odpovědi na to Psakiová uvedla, že agresivní rétorika ze strany Ruské federace pokračuje. „Vidíme nárůst agresivních akcí a příprav na hranici,“ řekla.Americký prezident Joe Biden nemá ani zájem, ani touhu posílat americké vojáky na Ukrajinu, sdělila tisková tajemnice Bílého domu Jen Psakiová.Rozhodnutí uvést 8 500 amerických vojáků do stavu nejvyšší pohotovosti za účelem nasazení v Evropě je určeno výhradně k podpoře „východního křídla“ NATO.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

