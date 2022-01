https://cz.sputniknews.com/20220125/blaha-americane-potrebuji-valku-v-evrope-aby-znicili-konkurenci-a-my-to-vsechno-odneseme-17339549.html

Blaha: Američané potřebují válku v Evropě, aby zničili konkurenci. A my to všechno odneseme

Blaha: Američané potřebují válku v Evropě, aby zničili konkurenci. A my to všechno odneseme

Slovenský poslanec a místopředseda opozičního Směru-SD Ľuboš Blaha vyjádřil na své facebookové stránce obavy kvůli rostoucímu napětí kolem situace na... 25.01.2022

Poslanec Blaha zveřejnil fotografii ze své návštěvy památníku sovětským vojákům na bratislavském Slavíně a na začátku svého příspěvku napsal o hrdinství a obětech, které sovětští vojáci přinesli za osvobození Československa.Považuje za důležité, aby o tom řekl budoucím generacím, nicméně neodvažuje se podle něj dětem sdělit, že jejich rodná země je nyní opět v ohrožení.Podle Blahy Američané „potřebují válku v Evropě, aby zničili konkurenci“.„Chtějí zde rozmísťovat jaderné zbraně a dělat z nás terč,“ prohlásil Blaha s odkazem na kontroverzní dohodu o spolupráci se Spojenými státy v oblasti obrany.Důsledky pro Evropu z tohoto konfliktu budou podle něj velmi těžké.V této souvislosti vyzývá všechny, aby dětem vysvětlili, „co je to slovanská vzájemnost, co to byl fašismus a jak se ze Západu vrací“.„Naše děti si zaslouží mír, ne americké války. Zaslouží si štěstí – takové, jaké jsme zažili dnes večer na Slavíně. Zaslouží si dětskou radost. A ne bomby,“ uzavřel svůj příspěvek Blaha.Napětí mezi Ruskem a Západem kvůli UkrajiněRusko opakovaně odmítá obvinění Západu a Ukrajiny z „agresivních akcí“ a tvrdí, že nikoho neohrožuje a na nikoho se nechystá zaútočit. Prohlášení o „ruské agresi“ slouží jako záminka k rozmístění další vojenské techniky NATO v blízkosti ruských hranic. Ruské ministerstvo zahraničí již dříve poznamenalo, že prohlášení Západu o „ruské agresi“ a možnosti pomoci Kyjevu se proti ní bránit jsou směšná a nebezpečná.Kyjev a západní státy přitom nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným nárůstem takzvaných „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic Ukrajiny. Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá jednotky na vlastním území a podle vlastního uvážení. Podle něj to nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

