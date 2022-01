https://cz.sputniknews.com/20220125/chorvatsko-v-pripade-eskalace-na-ukrajine-stahne-sve-vojaky-ze-sil-nato-v-regionu-17341899.html

Chorvatsko v případě eskalace na Ukrajině stáhne své vojáky ze sil NATO v regionu

Chorvatsko v případě eskalace na Ukrajině stáhne své vojáky ze sil NATO v regionu

V případě konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou chorvatská vláda stáhne své vojáky ze sil NATO ve východní Evropě, řekl prezident Zoran Milanovič. 25.01.2022, Sputnik Česká republika

„Sleduji zprávy, podle nichž NATO - ne jednotlivý stát, ne Spojené státy - posiluje svou přítomnost, posílá průzkumné lodě. My s tím nemáme nic společného a nebudeme mít, to vám garantuji,“ řekl v pořadu národní televize.Chorvatský prezident dodal, že Záhřeb nejenže nepošle své vojáky do konfliktní zóny, ale naopak vrátí „chorvatské vojáky všechny do jednoho“ do vlasti.Chorvatsko vstoupilo do Severoatlantické aliance v roce 2009 v rámci šestého rozšíření bloku.Západ v posledních týdnech aktivně obviňuje Rusko z přípravy „invaze“ na Ukrajinu a tvrdí, že ruská vojska se stahují k hranici se sousedním státem. V této souvislosti v pondělí NATO informovalo světové společenství o posílení své přítomnosti ve východní Evropě. Jednalo se zejména o přesun dánské fregaty do Baltu a čtyř dánských stíhaček do Litvy, španělských lodí a holandských stíhaček do Bulharska a případné vyslání francouzských jednotek do Rumunska.Moskva veškerá podobná tvrzení vyvrací a zdůrazňuje, že své jednotky přesouvá na svém území. Kreml a ministerstvo zahraničních věcí opakovaně upozorňují, že cílem nepodložených zpráv o „agresi“ je rozšířit u ruských hranic seskupení Severoatlantické aliance. Vysvětlili také, že hlavním důvodem eskalace v regionu jsou akce Spojených států a NATO, které na Ukrajinu posílají vojenské instruktory, zbraně a techniku, zvyšují počet vojenských cvičení a tím ponoukají Kyjev k vojenským dobrodružstvím. Všechny tyto akce Rusko hodnotí jako červené čáry.Moskva koncem loňského roku navrhla Západu způsoby vyřešení rozporů, předala Bruselu a Washingtonu návrhy dokumentů o bezpečnostních zárukách, ale zatím jednání k ničemu nevedlo.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

