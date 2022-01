ČR uhlí vyvážela, teď ho k nám vezeme z Austrálie. Mistři světa v nošení dříví do lesa?

https://cz.sputniknews.com/20220125/cr-uhli-vyvazela-ted-ho-k-nam-vezeme-z-australie-mistri-sveta-v-noseni-drivi-do-lesa-17337598.html

Dovážet černé uhlí z Austrálie místo domácí těžby? Konec exportu. Proč? Vypadá to jako kolosální prohra. Loď s cizím uhlím přistane v Rotterdamu, to se po... 25.01.2022, Sputnik Česká republika

Ptáme se záměrně bývalého obchodního zástupce Agrokombinátu Slušovice Jaroslava Nováka, protože tam za prvé měli vždy smysl pro krajní a neokoukané inovace; pokud import uhlí až z Austrálie jednou takovou nevídanou „inovací“ není, pak tedy co? Za druhé byl Agrokombinát uzavřeným ekosystémem, kde si museli umět spočítat i ty energie…V praxi známe technologickou hlášku – nebojte se dělat důležité věci co nejjednodušší, tzn. „KISS: Keep It Stupid Simple“ (česky zhruba: „nekomplikuj to, hlupáku“ /konec cit./). Zavřít černouhelné doly na Ostravsku a vozit uhlí od protinožců přes půlku zeměkoule, to je jako ignorovat místního producenta odvedle a skočit si osobně nakoupit z Prahy do Buenos Aires...Jaroslav Novák: Černouhelný revír na Moravě skýtal možnost těžby kvalitního černého nerostu. Těžba tohoto již téměř neprobíhá, co zbývá – smutné ohlédnutí za rušnou historií. Není to dlouho, co OKD ještě uvažovalo, zda netěžit černé uhlí dál, když je po něm stále poptávka a těžaři vydělávají. V době koronaviru sledujeme vzestup cen energií, palivo je drahé. Historické rozhodnutí však již bylo učiněno. To všechno má své daleko jdoucí konsekvence. Zřejmě někomu vadilo, že se na Ostravsku uhlí vytěžilo a hned mohlo dodat do pecí místních hutí… OKD těží černé uhlí v posledním dole Stonava (ČSM), loni vytěžilo 2,5 mil. tun; asi ¼ předešlých těžeb. I tento důl má být letos zavřen, přestože zásoby odhadují na 56 mil. tun… Potvrdila mi to tisková mluvčí Naďa Chattová OKD Stonava.Kdyby to nebylo pro někoho výhodné, loď s australským uhlím by do Děčína nepřiplula. Otázka je, komu to ale sype především… Zřejmě si někdo mne ruce, minimálně u protinožců. Zbavit se možnosti těžit na vlastním, to je jako střelit se do nohy či podřezat si větev, na které člověk sedí. Buď je to projev hloupé nekompetence, nebo se jedná o normální sabotáž. Odnese to příští generace. Ani nechci vidět, jak nám bude děkovat. Bylo by šílené, kdyby po nás potomci převzali zimu a hlad. Považuji to za destrukční zločin privatizéra Bakaly.Na hornický kraj na našem území jsme patřičně hrdi, je to slavná tradice jdoucí napříč stoletími. Vozit uhlí do karvinských tepláren z Austrálie a držet tím nad vodou naši energetiku… Zde tane už jen řečnická otázka: čí hlava tohle mohla vymyslet?Obávám se, že je to všechno setrvačnost procesů 90. let a přelomu milénia u nás. Za odprodej státního podílu v těžební společnosti OKD přes Fond národního majetku může Grossova vláda a má to také co dělat s Bohuslavem Sobotkou čili s ČSSD. Kdo to všechno koupil za hubičku? „Známá firma“ Zdeněk Bakala. Příběh je to dále známý. Postupné přivedení OKD do problémů a vyplácení miliardových dividend pro vlastníky. Budoucí hrůzné dopady jako zima, tma – to zatím vidí málokdo. Každopádně bylo nadějné, že se aspoň na úrovni parlamentních výborů někdo snažil dobrat spravedlnosti ve věci kauzy OKD. Ale i to bylo odloženo.Proč vozíme uhlí tam, kde si ho můžeme sami těžit? Účastníme se nevyhlášené soutěže o nošení dříví do lesa? Člověk by mohl lamentovat a naříkat. Ale ničemu to nepomůže, hlavně těm lidem, kteří v regionu přišli o práci. Mimochodem uhlí dovážíme také z Ruska… Celkově vzato jsou na černém uhlí závislí hlavně v Moravskoslezském kaji, resp. zdejší energetika, otop regionu, hutě v Ostravě a Třinci, konečně také zde lokalizovaný průmysl.Asi mnohý našinec sledoval kauzu OKD, je jádro problému zde?Do OKD musel stát lít peníze, firma byla rozkradena, došlo na vyhlášení konkurzu. Záměrně se podhodnotily výnosy, nebyly do ceny zahrnuty dceřiné firmy. Soudní znalec Douša udělal vesmírný podvod, když do aktiv OKD nezapočítal desítky souvisejících podniků. Skončilo to tak, že stát převzal upadající doly, Bakala z firmy vyšuměl, a ještě stačil rozfofrovat hornické byty, které s OKD na začátku získal; jde o 44 000 bytů (původně jde o státní byty z doby socialismu, pozn. aut.) se 100 000 nájemníky. Tak tomuto se říká „podnikání po česku“.Jinými slovy být zrozen jako slušný člověk, to je v tomto světě zřejmě za trest. Samozřejmě že i cena těchto bytů byla nejprve podvodně podhodnocena, nejlépe tak, aby si je stávající nájemníci nemohli jen tak odkoupit, resp. to, v čem třeba dlouhodobě žijí. Je to nechutný podvod na běžných lidech České republiky. Bylo to politické spiknutí politické reprezentace. Zahraniční zájem zde sehrál svou roli rukama Bakaly. Ale tak to bylo obecně u české privatizace vůbec.Proč tedy krachla vlastní domácí těžba?Když se začaly rozprodávat části holdingu, už nebylo možné uhlí těžit ekonomicky. Navázaná infrastruktura si řekla o velké ceny. Uhlí se stalo neprodejným. Burza srazila cenu uhlí obecně, aby se vše zavřelo. Pak ceny zase vyletěly. Co dělá burza, pane redaktore? Spekuluje s cenou, s konkurzy a bankrotem. Největší chyba se stala v tom, že do privatizace OKD byli připuštěni zločinci.Strategické odvětví se nesmí takto privatizovat. Zločinci jdou po rychlém zisku a přikrývají se konkurzními správci. Dvacet let se tím nikdo nezabývá, proč asi? 15 let to stát toleruje. Jako toleroval i jiné privatizační zločiny. Vládnoucí moc tohoto století škodí. Jestli si myslíte, že jsem teď až moc expresivní, tak nejsem. Copak nám nemá být líto 100 000 nájemníků? Nemluvě o všem ostatním, jako je budoucnost ČR?Dovoz uhlí do ČR je důkazem neschopnosti uhlídat si národní aktiva. S ohromným úsilím se v minulosti stavěly elektrárny i strojní části pro jadernou energetiku. Měli jsme velké lisy a slévárny. Vynikající úroveň hutnictví a strojírenství. Dokázali jsme těžit uhlí a vyvážet ho. Stavěli jsme cementárny, přehrady, cukrovary, rafinérie. To vše vlastními silami. Nepotřebovali jsme žádné zahraniční dodavatele. Náročné investiční celky se svými inženýrskými mozky jsme zvládali sami. A to při tehdejší populaci 15 milionu obyvatel. Dělali jsem i rybářské háčky pro Evropu na jedné straně, na druhé jsme uměli produkovat jaderné elektrárny na klíč. Kde to všechno je?Dovézt uhlí do naší vlasti z Austrálie, to je zločin. My musíme nejprve dát práci vlastním lidem, pak až Australanům, ať se na nás u protinožců nezlobí. Vozit do ČR uhlí ze zámoří, podobně jako to dělají na Ukrajině? Místo, aby Kyjev odebíral od Donbasu, bere to až z opačného konce Afriky. A co ekologický provoz oněch lodí? To si nikdo na uhlíkovou stopu ani nevzpomene, natož pak na všechny poplatky za překládky… Děsné.Dovolím si na odlehčenou příměr: Víte, jak se drbou opice? Často přes hlavu. Levou tvář si škrábou pravou rukou a opačně. Tak až sem jsme klesli. Veškeré to oslavování importu uhlí k nám, že by se mělo jednat o „zkoumání nových cest a možností“, jsem zvědav na tyto pseudonadšence, co budou hlásat za moudra, až se odehraje první větší blackout.Děkujeme za rozhovor.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

