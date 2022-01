https://cz.sputniknews.com/20220125/den-o-delce-pul-roku-a-tornada-velikosti-kontinentu-co-dal-hrozi-kdyby-se-zeme-prestala-otacet-17326066.html

Den o délce půl roku a tornáda velikosti kontinentu: Co dál hrozí, kdyby se Země přestala otáčet?

Den o délce půl roku a tornáda velikosti kontinentu: Co dál hrozí, kdyby se Země přestala otáčet?

2022-01-25T07:31+0100

2022-01-25T07:31+0100

2022-01-25T07:31+0100

Naše planeta se stále otáčí, protože ji v podstatě nic nemůže zastavit, protože se vznáší ve vesmíru. Pokud by se to však změnilo a Země by přestala rotovat, dramaticky by to změnilo naši planetu.Jacco van Loon, astronom z Keele University ve Velké Británii, upřesnil, co by to znamenalo. Pokud by se například Země přestala otáčet, ale nadále by obíhala kolem Slunce, náš den by trval půl roku - a stejně tak i noc. Navíc by „dny“ mohly být mnohem teplejší, zatímco „noci“ by mohly přinést mnohem chladnější počasí - což by vážně ovlivnilo klima na planetě.Takové teplotní rozdíly by také vyvolaly silné větry, které by přesouvaly vzduch směrem k chladnější straně Země – „noční“ straně.To by ale nebyl poslední z našich problémů. Pokud by se Země přestala otáčet, naše magnetické pole by v podstatě přestalo fungovat, protože právě otáčení planety vyvolává magnetismus v roztaveném železe obsaženém v zemském jádře.Bez magnetického pole bychom byli vystaveni nebezpečnému záření z vesmíru pocházejícímu ze slunečních částic a kosmického záření. To by nejen poškodilo zdraví lidí, ale také by připravilo zvířata a ptáky o jejich přirozený navigační systém, protože magnetické pole používají k nalezení cesty.Mezi méně znepokojující změny, které by nás čekaly v případě, že by se Země přestala otáčet, patří to, že noční obloha by nabízela stále stejnou skupinu souhvězdí namísto astronomické rozmanitosti, kterou máme to potěšení pozorovat, když se naše planeta stále otáčí.A co by mohlo způsobit, že se Země přestane otáčet? V současné době sice neexistují žádné překážky, které by teoreticky bránily naší planetě v otáčení, ale Měsíc je schopen ji zpomalit.Protože strana Země otočená k Měsíci a její protilehlá strana nejsou gravitačně vyváženy, způsobuje to příliv a odliv oceánů. Tyto přílivy a odlivy se pohybují po povrchu naší planety jako vlny a tlačí proti rotaci Země.Země by se teoreticky mohla přestat otáčet, kdyby do ní narazila jiná planeta nebo velký kosmický objekt. Astronom však poznamenal, že i kdyby k tomu došlo, pravděpodobně by to výrazně změnilo způsob otáčení planety, ale nikoliv ji zcela zastavilo.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

