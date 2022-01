Dominika Gottová jako zpěvačka? Její nová píseň věnovaná otci rozdělila internet na dva tábory

https://cz.sputniknews.com/20220125/dominika-gottova-jako-zpevacka-jeji-nova-pisen-venovana-otci-rozdelila-internet-na-dva-tabory-17339742.html

Dominika Gottová, která je nejstarší dcerou zesnulého zpěváka Karla Gotta, překvapila. Svému tatínkovi totiž věnovala píseň Pro Tebe, kterou nazpívala spolu s... 25.01.2022, Sputnik Česká republika

Málokdo by čekal, že se Dominka Gottová odhodlá zpívat, ale stalo se. Jak již bylo řečeno, Gottova prvorozená dcera se pomocí hudby vyznává z toho, co cítí. Spíše než zpěv ale od slavíkovy dcery čekejte dojemnou recitaci velmi emotivního textu.Objevují se však i smutnější pasáže, z nich doslova sálá to, jak se Dominika v životě trápila a co vše musela zažít: „Zůstala jsem sama a soudí mě, jsem nemilovaná. Když nevím kudy kam, snažím se být jako ty. Uvnitř jsem stejná jako ty, v mém srdci je láska a vůle žít. Ale je těžké rozhodovat se sama. Oči kolem mě neustále sledují, nechtějí chápat, že to nejsi ty. Jejich přísný pohled mě zraňuje a já nemám tvou sílu. Snažím se vše zvládnout, ale jsem sama.“Zpěv v písni zní z úst italského producentaa vydavatele, který ve videoklipu ztvárnil roli Karla Gotta. Grillotti zpívá vefrancouzštině. Pomocí slov Dominiku utěšuje a vyjadřuje jí podporu, aby se s životem poprala.Videoklip navíc odhaluje novou image Dominiky Gottové. Posluchače a diváky totiž překvapila změnou barvy vlasů a povedeným make-upem. Nutno říct, že jí to velmi sluší.Reakce na internetuNicméně, nová píseň, která spatřila světlo světav pondělí 24. ledna na YouTube kanálu, již vyvolala vlnu reakcí. Některým se líbí, další ji označili za katastrofu.Jiní měli jisté pochyby o tom, jak moc negativně laděná píseň je: „Píseň hezká, ale plná smutku, bolesti a nenaplněných přání.“„Chudák, ten v tom hrobě asi zarotoval!" znělo dál.Z reakcí tedy lze usuzovat, že se uživatelé internetu nemohou shodnout na tom, jestli se píseň povedla či ne. Své příznivce si ale přece jen našla.A další Gottovu nejstarší dceru také chválili: „Dominiko, super! A pro některé, když může nazpívat píseň s Karlem Charlotta, proč nemůže píseň nazpívat i další dcera Dominika! Hodně štěstí a zdraví, Domčo…“Dominika GottováNejstarší dcera zpěváka Karla Gotta, Dominika Gottová, se narodila 25. června 1973. Vystudovala hotelovou školu a později pracovala jako servírka (a následně provozní) v pražské luxusní restauraci La Provence. Živila se ale i jako kosmetička.Její matkou je bývalá tanečnice Antonie Zacpalová, jejíž jméno Gottová užívala do 15 let, pak přijala příjmení po otci. Když Dominika přišla na svět, Gott už s její matkou nebyl – zpěvák navíc ani nevěděl, že je jeho někdejší milenka těhotná. Dozvěděl se to, až když byla jeho dcera na světě. Karel Gott ji měl údajně poprvé vidět až půl roku poté.Pokud jde o její osobní život, v 28 letech se zamilovala se do finského hudebníka Tima Tolkkina, který hrál na kytaru v heavymetalové skupině Stratovarius. Odstěhovala se za ním do Finska a později si jej tajně vzala. V poslední době ale jejich manželství prošlo několika krizemi a hovoří se o rozvodu.Dominika se však potýká s řadou problémů. Několikrát se chystala podstoupit léčebné terapie a zbavit se závislostí na alkoholu a lécích. Peníze na léčení už dostala několikrát, zejména od svého zesnulého otce, ale vždy je nakonec utratila za něco jiného.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

