Francie zpřísnila pravidla pro návštěvu restaurací a cestování dopravou pro neočkované

Francie zpřísnila pravidla pro návštěvu restaurací a cestování dopravou pro neočkované

Ve Francii v pondělí vstoupila v platnost nová pravidla pro návštěvu řady veřejných míst a pro cestující ve vlacích a letadlech, uvedla francouzská média... 25.01.2022, Sputnik Česká republika

Bary, restaurace a zábavní podniky, jako jsou kina, muzea, divadla, tělocvičny, již nebudou podle nových pravidel vyžadovat tzv. zdravotní certifikát, ale očkovací pas. Takový dokument se vydává lidem, kteří byli plně očkovaní proti koronaviru a o sedm měsíců později dostali posilovací dávku.Tato místa budou moci navštívit i francouzští obyvatelé, kteří byli v posledních šesti měsících nemocní koronavirem. Naopak na tato místa nebudou moci lidé, kteří u sebe mají pouze negativní PCR test. Dříve mohl člověk, který měl negativní test na koronavirus, dostat na krátkou dobu „sanitární propustku“ a tato místa navštívit.Podobná pravidla vstoupila v platnost pro cestování vlakem a letadlem ve Francii a také pro meziregionální autobusy. Výjimky zatím platí pro osoby, které nedávno dostaly první dávku. Musí se ale do završení očkovacího schématu prokazovat negativním testem.Pro všechny osoby starší 16 let bude vyžadován očkovací pas, pro mladistvé od 12 do 15 let bude nadále fungovat zdravotní certifikát. Personál má přitom oprávnění kontrolovat současně průkaz totožnosti, aby se někdo neprokazoval certifikátem jiné osoby.Francouzská média informují, že Francie zaznamenává jeden z nejvyšších výskytů koronaviru v Evropě. Denní přírůstky počtu nakažených trhají v těchto dnech v 67milionové Francii rekordy, když se opakovaně přehouply přes hranici 400 tisíc. Administrativa prezidenta Emmanuela Macrona prosadila v parlamentu zpřísněný režim i přes odpor části opozičních poslanců a senátorů.Ti se ještě pokusili zvrátit normu stížností u Ústavní rady (obdoba ústavního soudu), která ovšem očkovací pasy nakonec posvětila.Stanovila ale podmínku, že vláda může projekt pasů uplatňovat jen po dobu, kdy to bude vyžadovat epidemiologická situace.

