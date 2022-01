https://cz.sputniknews.com/20220125/je-fiala-pripraven-podepsat-obrannou-smlouvou-s-usa-podle-slovaku-by-cesko-melo-zpozornet---17329694.html

Je Fiala připraven podepsat obrannou smlouvou s USA? Podle Slováků by Česko mělo zpozornět

Předseda SNS Andrej Danko se věnuje tématu Dohody o obranné spolupráci mezi SR a USA a nedávné návštěvě českého premiéra Petra Fialy sousední země. 25.01.2022, Sputnik Česká republika

Připomeňme, že v lednu se Petr Fiala poprvé ve své funkci vydal na zahraniční jednání, a to na Slovensko, kde se setkal se svým protějškem Eduardem Hegerem a později ho přijala také prezidentka země Zuzana Čaputová.Danko se hned od začátku pustil do postupů českého kabinetu.Jménem své strany Danko vyzývá představitele české vlády, aby se distancovali od vyhlášení Ministerstva zahraničních věcí České republiky, že vítají dohodu o Obranné spolupráci Slovenské republiky se Spojenými státy americkými.„Slováci a Češi jsou nejbližšími národy, spolupracujeme a vždy jsme se vzájemně podporovali. Není prostor pro cynická prohlášení a věříme, že se předseda vlády omluví Slovákům za tato prohlášení. Cynismus, který spočívá v akceptaci cizích vojsk na území Slovenské republiky je dvousečný,“ podotkl.Následně Danko popsal i budoucí scénář pro Česko.„Představitelé Ministerstva zahraničních věcí České republiky si neuvědomují, že za chvíli je čeká stejná smlouva,“ varuje slovenský politik.Dále přišla řada i na dotaz adresovaný českému premiérovi.„Ptáme se veřejně, zda pan Fiala, coby předseda české vlády, je připraven podepsat smlouvu, na jejímž základě budou přítomna americká vojska na území České republiky,“ stojí ve statusu předsedy SNS.Danko připomněl, že společně obě země zažívaly období přítomnosti cizích vojsk.„Ani v nejhorším snu jsme si Slováci nemysleli, že nám budou naši bratři vysmívat za to, co naše neschopná vláda v čele s prezidentkou Čaputovou vyjednala,“ poznamenal autor příspěvku.Naopak podotkl, že Česko a Slovensko byly jedinými státy na východní hranici Evropské unie, kde nebyla americká cizí vojska.„Přejeme Čechům, aby nezažili to, co hrozí Slovenské republice. Na druhé straně věříme, že je v Čechách dostatečné množství lidí, kteří si uvědomují, co se to vlastně v Evropě děje a kam toto napětí v rámci Evropské unie celé dospěje,“ uzavřel Danko.Sledující v komentářích napsali to, z čeho Češi sotva budou mít velkou radost.„Fiala bude s jeho vládou horší než naši. Nezávidím Čechům, co je čeká,“ vyslovila se Helena Jakubčakova.„I Česko je už totálně pod nadvládou. Je to stav, který se dal předpokládat ve světě po podvodných volbách v USA. Deep State je u moci,“ vyjádřil se k tématu Karel Malík.„Tak, USA už také ovládají za pomoci takových politiků jako je Fiala!!!“ uvedl Milan Kosik.„Slovensko směřuje do záhuby a Česko by mělo zpozornět a neudělat tu samou chybu!!!“ doplnil výše zmíněný sledující.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

