Krainová dál rajcuje fanoušky z dovolené. Dělí se však i o jedinečné zážitky a uvědomění

Již více než dva týdny si modelka Simona Krainová spolu s manželem užívá odpočinkové a relaxační dovolené na Srí Lance. Detoxikační pobyt ji zřejmě naučil... 25.01.2022, Sputnik Česká republika

Jednu takovou zveřejnila například před pár dny. Je na ní zachycena na pláži, v černých jednodílných plavkách, s kšiltovkou na hlavě a vypadá to, jakoby vyhlížela lepší zítřky. Snímků však následovalo hned několik a Simona u nich prozradila, nad čím tak dumala.A nebylo to vše. O své myšlenky se podělila i v jiném příspěvku, který tentokrát věnovala procedurře Shiro Vasti, která má úspěšně léčit deprese, chronické bolesti hlavy, migrény a mnoho dalších stavů. Stejně tak prý vyrovnává vátu a kaphu v mozku a rovnováhu mezi mozkem a lebkou.Dodala také, že se dříve o ájurvédu nezajímala a nic o ní nevěděla. „Šli jsme do toho spontánně, neboť jsme měli potřebu mentálního a fyzického detoxu. Řeknu upřímně, první dny byly fakt náročné... Dostat se do toho „rytmu“, kde se jí jen 3x denně a jen zdravě a vyváženě (žádná kávička, vínko, čokoládka, žádné mléčné výrobky, sýry, smažené řízky) a „nezobe“ se mimo, kde je najednou ticho a celé tělo a mysl se má zpomalit… Myslela jsem, že to možná ani nedám. Jak moc jsem tohle celé potřebovala, jsem si uvědomila až zde,“ přiznala.Nastínila také to, jak to na místě funguje, jak fungují vstupní vyšetření, diagnózy a samotné procedury. Fanoušci sice tento vhled do situace ocenili, ale přece jen je více zaujala Simonina krása a její postava.A lichotky se hrnuly: „SIMONO! Jste kost, jak sviňa!“Mnozí přiznávali, že je Simona nejen bohyně, ale že jí berou také jako motivaci a inspiraci. Obdivovali také to, že má nyní TOP formu a zajímalo je, kolik Simona při pobytu zhubla.Několik dotazů na téma daného pobytu se ale přece jen našlo. Nejvíce lidi zajímala cena. Krainová se nezdráhala a bez ostychu uvedla, že to vychází asi na 200 eur na osobu na den. V ceně je však zahrnuto 6-7 terapií a masáží denně a strava. Ideální délka pobytu je přitom 3 týdny, ale existují i 14denní pobyty.Simona KrainováSimona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

