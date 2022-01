https://cz.sputniknews.com/20220125/krev-a-mleko-decastelo-se-ukazala-bez-podprsenky-a-nadchla-muze-svou-postavou-17343110.html

„Krev a mléko.“ Decastelo se ukázala bez podprsenky a nadchla muže svou postavou

Herečka a moderátorka Eva Decastelo patří mezi nejžhavější kočky českého showbyznysu. To se ví už dávno. Nyní dala svým obdivovatelům možnost nahlédnout do... 25.01.2022, Sputnik Česká republika

Decastelo mimo jiné patří mezi šťastlivce, které příroda obdařila bujným křivkami a tvary, jak má být. Její postavu obdivují zejména pánové, kterým se líbí plné poprsí a výstavní pozadí. Eva jim tentokrát znovu dokázala, že obě tyto přednosti má a na novém videu se ukázala v zajímavých odvážných outfitech.Z velmi žhavého videa byly u vytržení i její kolegyně z branže a další známé osobnosti.Ozvala se také Ornella Koktová: „Mňauuuu.“A pozadu nezůstala ani herečka Tereza Bebarová: „Šmarja, to je vysloveně estrogenová nálož!“Podle mnohých Decastelo s přibývajícím věkem jen krásní.A podobně to viděli i další: „Kam se serou dvacítky?“Spousta fanoušků, ať už mužů či žen, ocenila zejména to, že má Eva krásné ženské křivky, a není kost a kůže, jak je v dnešní době zvykem.„Konečně pořádná baba a neeee KOSTLIVEC,“ radovali se.Pár lidí pak hovořilo o tom, že jim z Eviny postaviny dokonce spadla brada: „Toto je ženská. Má krásná a pevná prsa, zadek jedna báseň. A ty její zářivé oči. Člověk by se do ní nejraději zamiloval. Jste nádherná a velmi přitažlivá žena, paní Decastelo. Na to, že máte děti, spadla brada!“Značná část příznivců jí také chválila outfity, které měla na sobě. „Evičko, tohle bys měla nosit denně!“Eva DecasteloEva Decastelo, rodným jménem Aichmajerová, je česká herečka, modelka a moderátorka. Od svých 14 let se začala věnovat modelingu a natáčení reklam. Během střední školy pak poprvé odjela do Spojených států, nikoliv však jen za prací, ale především kvůli poznávání jiné kultury, jazyka a cestování.Jako herečka se objevila především v zahraničních filmech. Nějakou dobu se dokonce živila i jako pornoherečka. Sama Decastelo ale říká, že to byl asi jen jeden rok v USA. Během své moderátorské kariéry moderovala pořad na TV Nova Snídaně s Novou a reality show Big Brother.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

