Lipavský haraší zbraněmi. Český diplomat kroutí hlavou nad amatérskými výroky svého šéfa

Lipavský haraší zbraněmi. Český diplomat kroutí hlavou nad amatérskými výroky svého šéfa

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) se postaral o světový diplomatický unikát. V rozhovoru pro server ParlamentníListy.cz zhodnotil vysoce postavený zdroj... 25.01.2022

2022-01-25T20:09+0100

2022-01-25T20:09+0100

2022-01-25T20:09+0100

Z tvrdých řečí Lipavského vůči Rusku nejsou všichni na ministerstvu zahraničí nadšeni. V první řadě není jasné, co tím šéf české diplomacie chtěl vůbec říci. Podle zdroje ParlamentníchListů.cz Česko v souvislosti s napětím kolem Ukrajiny předbíhá události a reaguje „neadekvátně“.Dále nejmenovaný zdroj kritizuje deklarovanou revizi vztahů s Ruskem, ke které se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení. Podle pracovníka ministerstva zahraničí nelze usilovat o restart a zároveň hrozit sankcemi, jak to činil Lipavský. Ten by si měl již uvědomit, že není opozičním poslancem, ale šéfem diplomacie, která je založena na opatrnosti, jemných výrocích a jednání.Přitom poukazuje na to, že čeští sousedé a další významné země Evropské unie s Ruskem na rozdíl od Česka čile jednají a jezdí na oficiální návštěvy do Moskvy.Na závěr se pozastavil nad hrozivými zprávami o tom, že se Rusko údajně chystá vtrhnout na Ukrajinu. Poukazuje na to, že není jasné, jaké cíle by tím Moskva sledovala.Dříve Lipavský prohlásil, že v souvislostí s Ukrajinou se Česká republika připravuje „na nejhorší možný scénář a jsme připraveni podpořit sankce vůči Ruské federaci“. Jeho vládní kolegyně, ministryně obrany Jana Černochová (ODS) avizovala, že hodlá vládě předložit návrh na dodávku dělostřelecké munice ráže 152 mm.Rusko plány útoky na Ukrajinu odmítá.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

