Mezi Ruskem a Čínou vznikla energetická aliance, prohlásil ruský velvyslanec

Mezi Ruskem a Čínou vznikla energetická aliance, prohlásil ruský velvyslanec

Spolupráce mezi Moskvou a Pekingem v energetice má hluboký a mnohastranný ráz, prohlásil ruský velvyslanec v Číně Andrej Děnisov. 25.01.2022

Velvyslanec zvláště podtrhl práci na obnovitelných zdrojích energie a na zpracování energetických surovin.Děnisov označil energetiku za „základ dvoustranné spolupráce v materiální sféře“, předpověděl zachování vysoké poptávky po ruském zemním plynu v Číně a také uvedl, že obě strany nyní aktivně projednávají nové projekty v oblasti dodávek modrého paliva.Začátkem ledna podepsal Novatek smlouvu s čínskou Zhejiang Energy na 15 let o dodávkách až jednoho milionu zkapalněného zemního plynu (LNG) ročně od Arctic LNG 2.Gazprom dodává zemní plyn do Číny plynovodem Síla Sibiře. Jeho první úsek od Čajandinského naleziště v Jakutsku až do Blagoveščenska (na hranici s Čínou) dlouhý kolem 2200 kilometrů byl odevzdán do provozu koncem roku 2019, druhý od Kovyktinského naleziště až do Čajandinského (800 kilometrů) se plánuje uvést do provozu začátkem roku 2023. Podle podmínek smlouvy s čínskou CNPC se mají objemy dodávek zvyšovat ročně až do dosažení projektované kapacity 38 miliard kubíků do roku 2025. Projednává se přitom zvýšení objemů exportu na 44 miliard kubíků ročně.Podle informací Pekingu se zvýšil obrat zboží mezi Ruskem a Čínou podle výsledků roku 2021 o 35,8 % a činil rekordních 146,887 miliardy dolarů. Čínský export se zvýšil ve vykazovaném období o 33,8 % v přepočtu na rok až na 67,565 miliardy dolarů, dodávky z Ruska do ČLR se zvýšily o 37,5 % a činily 79,322 miliardy dolarů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

