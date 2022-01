https://cz.sputniknews.com/20220125/my-jsme-v-pii-a-nemame-na-elektrinu-twitter-reaguje-na-chlubeni-adamove-a-fialy-o-pomoci-ukrajine-17344054.html

My jsme v pi*i a nemáme na elektřinu. Twitter reaguje na chlubení Adamové a Fialy o pomoci Ukrajině

My jsme v pi*i a nemáme na elektřinu. Twitter reaguje na chlubení Adamové a Fialy o pomoci Ukrajině

Přední ústavní činitelé Česka se opakovaně vyslovili pro podporu Kyjeva na pozadí rostoucího napětí na rusko-ukrajinské hranici. Premiér Petr Fiala označil... 25.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-25T21:13+0100

2022-01-25T21:13+0100

2022-01-25T21:13+0100

česko

nato

ukrajina

rusko

usa

pomoc

petr fiala

markéta pekarová adamová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/17343980_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_4e0813676912d8a3ccbd27361620c325.jpg

V poslední době je pozornost světových politiků a mnohých lidí v Evropě a Spojených státech připoutána k eskalaci na rusko-ukrajinských hranicích, kterou doprovází zatím marné pokusy o dosažení dohody mezi Ruskem a členy NATO v oblasti vzájemných bezpečnostních záruk. Značná část politických elit na Západě v tom má jasno, veškerou vinu za zhoršení situace ve vztazích s Ruskem evropští a američtí politici totiž svalují na Moskvu. Řada z nich přitom vyzývá k aktivní podpoře Ukrajiny ze strany členů Severoatlantické aliance, mezi nimiž jsou i někteří čeští politici, jako například předsedkyně TOP 09 a šéfka Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, která na svém Twitteru sdělila, že je spokojená s tím, že NATO a EU, včetně České republiky, pomáhá ukrajinské straně.Mnozí čeští uživatelé na Twitteru nadšení paní Adamové moc nepodpořili. Zazněla především kritika dodávek zbraní kyjevskému režimu, které podle řady komentujících jenom přispívá k eskalaci napětí.Další sledující upozornili, že například Berlín se stále stará o vlastní národní ekonomické zájmy, a to včetně spolupráce s Ruskem.Největší hrozba za poslední létaNeopomíjí téma Ukrajiny a Ruska na svých sociálních sítích ani předseda české vlády Petr Fiala, který obvinil Moskvu z eskalace situace a vyzval k diplomatickému řešení.Komentující v reakcích na Fialovo prohlášení zdůraznili, že odpovědnost za napjatou situaci ve vztazích mezi Ruskem a Západem by měla nést nejen Moskva.Někteří sledující vyzvali Fialu, aby věnoval větší pozornost řešení vnitřních problémů, a to včetně ekonomických.Zaznívaly i hlasy, které volaly po přísnějším postupu vůči Kremlu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

ukrajina

rusko

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, ukrajina, rusko, usa, pomoc, petr fiala, markéta pekarová adamová