https://cz.sputniknews.com/20220125/nastal-cas-ucit-se-praporkovou-rec-ondracek-promluvil-o-perspektivach-valky-s-ruskem-17342807.html

Nastal čas učit se praporkovou řeč: Ondráček promluvil o perspektivách války s Ruskem

Bývalý komunistický poslanec Zdeněk Ondráček se bojí, že válka s Ruskem je na spadnutí. Ve svém komentáři k novému výběrovému řízení české armády ale upozornil... 25.01.2022, Sputnik Česká republika

Bývalý komunistický poslanec Zdeněk Ondráček okomentoval výběrové řízení na služby satelitního přenosu dat pro českou armádu. Podle něj je ve válce s Ruskem celkem zbytečné. Moskva totiž v případě konfliktu v první řadě odpojí právě západní satelity, aby narušila komunikaci mezi spojeneckými jednotkami. „Přátelé, jestli chce ta naše expediční armáda bojovat po boku USA proti Rusku, tak by si místo nákupu satelitních telefonů měla oživit praporkovou řeč,“ poznamenal Ondráček.Jak informuje portál CZDefence.cz, výběrové řízení poptává služby satelitního přenosu dat, které by zajistily i online audiovizuální spojení. Dohoda má být uzavřena na dobu 48 měsíců a vybraná firma má zabezpečit funkční provoz komunikačních a informačních technologií resortu obrany prostřednictvím služeb elektronických komunikací s cílem zabezpečit operační schopnosti jednotek resortu obrany při plnění úkolů a závazků České republiky v rámci NATO a EU.Zároveň je nežádoucí, aby poskytovatel znal přesnou polohu satelitních terminálů VSAT. Ty se budou nacházet v některé z následujících geografických oblastí: Evropa, Blízký a Střední východ, severní a saharská Afrika a ostatní do 10 000 km od Bruselu. Hotline služby mají být dostupné v režimu 24/7 a oprava zařízení má být provedena do pěti dnů.Cena za balík služeb a potřebný hardware se vzhledem k utajovanému charakteru neuvádí. Podle portálu ale lze mluvit o řádu desítek milionů korun.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

