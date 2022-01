https://cz.sputniknews.com/20220125/onkolog-uvedl-necekane-priznaky-rakoviny-ktere-se-mohou-objevit-po-ranu-znate-je-17333933.html

Onkolog uvedl nečekané příznaky rakoviny, které se mohou objevit po ránu. Znáte je?

Onkolog uvedl nečekané příznaky rakoviny, které se mohou objevit po ránu. Znáte je?

Ranní únava a apatie mohou být příznaky rakoviny. Takové nečekané příznaky nemoci uvedl onkolog a chemoterapeut Andrej Bazylev. Informovala o tom ruská... 25.01.2022, Sputnik Česká republika

Onkolog ve svém rozhovoru například vysvětlil, kdy by lidé neměli nic podceňovat a kdy je vhodné vyhledat lékařskou pomoc.Odborník zároveň zdůraznil, že je důležité absolvovat vyšetření, aby se zjistily příčiny takových příznaků. Podle Bazyleva může rychlá ranní únava může svědčit i o jiných zdravotních problémech, mezi něž patří třeba pokles hemoglobinu nebo intoxikace.Připomeňme, že již dříve kandidátka lékařských věd Taťána Solomatina varovala lidi, kteří prodělali covid-19 a zotavili se z něj, před rizikem onkologických nemocí. Podle ní je zejména důležité sledovat pacienty, kteří prodělali nemoc s mírným průběhem.Vliv covidu-19 na imunitní systémNedávno jsme informovali o tom, že australští biologové prozkoumali expresi genů, které se účastní fungování imunitního systému u lidí, kteří prodělali covid-19, a zjistili, že u pacientů se symptomy „dlouhotrvajícího covidu“ fungují tyto geny hůř. Mají kromě toho nižší hladinu trombocytů v krvi, s čímž je spojena chronická únava.V rámci šestiměsíčního výzkumu vědci sledovali expresi tisíců genů v krvi 69 lidí ve věku 20 až 80 let, kteří prodělali onemocnění výchozím wuchanským kmenem covidu-19. Přibližně jedna třetina z nich měla symptomy postcovidového syndromu a obrátila se kvůli tomu na lékaře. Genetická analýza ukázala, že exprese mnoha genů u lidí s „dlouhotrvajícím covidem“ se liší od těch, kdo prodělali covid-19 bez následků. Mají především nízkou hladinu trombocytů – buněk, které napomáhají srážení krve a obnovování tkání. Tento stav se nazývá trombocytopenie a projevuje se často jako chronická únava.U většiny účastníků výzkumu, a to jak s postcovidovým syndromem, tak i bez něho – pozorovali vědci značné porušení funkce imunitního systému v průběhu přinejmenším 12 týdnů po nakažení. Obnovila se plně teprve za 24 týdnů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

