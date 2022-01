https://cz.sputniknews.com/20220125/planovany-prichod-americanu-slovaky-desi-mluvi-o-ekologicke-zatezi-od-politiku-pozaduji-benefity-17335729.html

Plánovaný příchod Američanů Slováky děsí. Mluví o ekologické zátěži. Od politiků požadují benefity

„Občané se obávají příchodu amerických vojáků,“ prohlásila primátorka lázeňského městečka Sliač Ľubica Balgová, kde se nachází bývalá sovětská vojenská letecká... 25.01.2022, Sputnik Česká republika

Pro primátorku Sliače jsou v souvislosti s kontroverzní smlouvou a dopady na její město důležité kompenzace.Zdůraznila, že kvalita života lidí v blízkosti vojenských letišť je ovlivněna hustotou létání, přičemž trpí i životní prostředí. Doplnila, že Sliač se může lehce stát i vojenským cílem v případě útoku.Balgová si zavzpomínala na sedmdesátá léta, kdy vojáci nad jejich hlavami létali denně.„Od rána do večera tu byl stále hluk,“ podotkla.Přiblížila, že když tam měli sověty a místní na některého z nich zavolali policisty, nikdy se už potom nedozvěděli, jak se to dořešilo. Mnozí jsou prý přesvědčeni, že s Američany hrozí totéž. Obávají se velké hlučnosti, porušování zákonů i případného válečného konfliktu.Vláda by proto měla přinést obyvatelům Sliače i benefity, například ve formě výstavby nových bytů a domů a zlepšení infrastruktury.Primátorka si neumí představit, že by na Sliači vznikla lokalita, kde by se ubytovali američtí vojáci, případně jejich rodiny.Připomněla, že podobnou situaci Sliač už zažil a ze sídlišť vyčleněných sovětským vojákům neměli lidé dobrý pocit.„Nechci, abychom se k ničemu takovému vrátili,“ zdůraznila.Ekologické zátěžeOd vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 se Sliač stal sovětskou vojenskou leteckou základnou. Po odchodu vojáků trvalo deset let, než byly z ekologicky zničené lokality odčerpány tuny ropných látek z půdy a podzemních vod.„Měli jsme velké štěstí, protože tyto nádrže a jámy, ve kterých je palivo, jsou v blízkosti Hrona, ale nezamořují prostředí až tak, jsou tam už ryby,“ vysvětlila primátorka.Kroky na čištění životního prostředí podle ní zabírají, nedošlo ani k zamoření podzemních vod.Balgová si přeje, aby Sliač navštěvovali lázeňští hosté ze Slovenska i zahraničí a aby si tamní přírodu užívali i lidé z okolních měst.Naď uklidňuje primátory: Podpis obranné dohody prý neovlivní letiště SliačPrimátor Banské Bystrice a primátorka Zvolena a Sliače před několika dny napsali společný dopis ministrovi obrany Jaroslavu Naďovi, v němž uvedli své obavy o budoucnost letiště Sliač. Chtěli záruky, že dohoda o obranné spolupráci se Spojenými státy neohrozí zdraví a bezpečnost lidí v regionu. Ministr tvrdí, že na společném jednání jejich obavy rozptýlil.Zároveň zopakoval, že po rekonstrukci bude opět obnoveno civilní letiště na Sliači a stará cesta mezi Banskou Bystricí a Sliačem se neuzavře. Primátoři ale čekají další odpovědi.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

