https://cz.sputniknews.com/20220125/problemem-boxu-jsou-rany-do-hlavy-starosta-kyjeva-klicko-od-nemcu-utrpel-ko-17333350.html

„Problémem boxu jsou rány do hlavy.“ Starosta Kyjeva Kličko od Němců utrpěl KO

„Problémem boxu jsou rány do hlavy.“ Starosta Kyjeva Kličko od Němců utrpěl KO

Německý časopis Der Spiegel zveřejnil materiál věnovaný výrokům starosty Kyjeva a bývalého boxera Vitalije Klička o německé politice v ukrajinské otázce... 25.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-25T08:17+0100

2022-01-25T08:17+0100

2022-01-25T08:17+0100

svět

ukrajina

rusko

německo

vitalij kličko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/754/38/7543817_0:283:2605:1748_1920x0_80_0_0_a9a7794b107ba03b642a8447e2bc7c87.jpg

Již dříve Kličko ve svém sloupku pro deník Bild obvinil německou vládu ze zrady Ukrajiny. V zemi podle něj vládne „obrovské zklamání“ kvůli tomu, že Berlín se nadále drží projektu plynovodu Nord Stream 2 a odmítá dodávky zbraní do Kyjeva.Celý materiál vyzval aktivní reakci Němců v komentářích.Naprostá většina komentářů je k Ukrajině a samotnému Kličkovi velmi negativní.„Problémem boxu jsou rány do hlavy. Ukrajincům se nyní daří být u Němců extrémně nepopulární. To, co přenáší prostřednictvím komunikačních kanálů, je arogance. Ve skutečnosti věří, že když se budou špatně chovat, mohou ze svého problému udělat náš,“ napsal uživatel Betterman.Kleiner_Olaf si zase myslí, že Kličko dostal příliš ran do obličeje.„Požadavky, urážky a hrozby. Tato země se svými politiky chce určovat, jestli bude spuštěn Nord Stream 2 nebo ne? Tato země se svými politiky chce vstoupit do NATO, EU a požaduje euro? Tento politik dostal do obličeje moc úderů,“ napsal komentátor.Další připomínají pumpování miliard na Ukrajinu a nevděčnost politiků.„Už léta pumpujeme miliardy do této země. Tak nevděčné. Ukrajina nás do toho konfliktu opravdu chce zatáhnout. Někdy se mi zdá, že nemají zájem o diplomatické řešení nebo doufají, že Rusko nějak zmizí, a pak už nebudou mít problémy. Dodávky zbraní vás povzbuzují ke špatnému chování,“ napsal uživatel s přezdívkou Bbz.Podle dalšího „vzniká dojem, že Ukrajina skutečně chce tento konflikt s Ruskem“.Někteří také přidávají, že Německo Ukrajině nic nedluží, protože není ani v Evropské unii, ani v NATO.„Německo Ukrajině nic nedluží. Nejsou ani v NATO, ani v EU. Z Ukrajiny nepřichází nic jiného kromě požadavků a obvinění. Mají se tak chovat, když chtějí pomoc?“ ptá se uživatel Mr.Spock.Bernd_Brot se napsal, že „je stále jasnější, proč politici této země tak silně vystupují proti plynovodu Nord Stream 2“.Napětí na UkrajiněKyjevské úřady pravidelně upozorňují na otázku dodávek zbraní Německem na Ukrajinu. Velvyslanec země Andrij Melnyk uvedl, že neměnnost této pozice by mohla ovlivnit vztahy mezi oběma zeměmi. Jak uvedl tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov, dodání na Ukrajinu každého jednoho kusu zbraně inspiruje „horké hlavy“ v Kyjevě k zahájení vojenské operace na Donbasu.Kyjev a západní státy nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným nárůstem „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic Ukrajiny. Peskov uvedl, že Rusko přesouvá jednotky na svém území a podle vlastního uvážení. Podle něj to nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat.Napětí v regionu přiživují Spojené státy americké a další země NATO. Jak již dříve poznamenal ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, aliance zvyšuje dodávky zbraní na Ukrajinu, kde se také zvýšil počet západních instruktorů. Podle ruského ministra by to mohlo ukrajinské úřady vyprovokovat „k vojenským dobrodružstvím“, což představuje přímou hrozbu pro bezpečnost Ruska. Moskva se domnívá, že se Západ snaží vytvořit skupinu vojáků poblíž ruských hranic.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220124/navzdory-vyzvam-ruska-usa-poslaly-ukrajine-munici-a-zbrane-17329198.html

https://cz.sputniknews.com/20220124/chybi-jen-kopanec-do-zadku-v-llr-informovali-o-existenci-vsech-faktoru-pripravy-kyjeva-k-utoku-17331892.html

https://cz.sputniknews.com/20220119/na-ukrajine-obvinuji-nemecko-z-nedostatku-vule-to-odmita-dodavky-systemu-protivzdusne-obrany-17264040.html

ukrajina

rusko

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko, německo, vitalij kličko