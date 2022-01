https://cz.sputniknews.com/20220125/sikana-poslancu-mainstream-manipuluje-proti-odpurcum-pandemickeho-zakona--17342164.html

Šikana poslanců?! Mainstream manipuluje proti odpůrcům pandemického zákona

Šikana poslanců?! Mainstream manipuluje proti odpůrcům pandemického zákona

Poslanci dnes projednávají novelu, která je zaměřena na zpřísnění pandemického zákona. Řada občanů ovšem s chystanými změnami nesouhlasí, a proto začala... 25.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-25T19:29+0100

2022-01-25T19:29+0100

2022-01-25T19:29+0100

česko

média

poslanci

manipulace

novela zákona

odpůrci

pandemie covidu-19 v česku. aktuální zprávy

ústavní soud čr

zuzana majerová zahradníková

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/12/12668416_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c0c39742b0616b12ca0dd7743da6cd3b.jpg

Mezi hlavní argumenty odpůrců zpřísnění pandemického zákona patří obava, že chystaná novela vytvoří půdu pro legitimní zásah ze strany státu do svobod občanů.Právník Pavel Hasenkopf tak například přirovnává pandemický zákon k tzv. pendrekovému zákonu, kterým komunistická moc odstartovala v roce 1969 normalizaci, zatímco samotná novela je podle něj „hygienickým pučem“.„To, co nám správní soudy řekly, že děláme špatně - tak tyhle povinnosti zrušíme, a nebudeme to muset dělat vůbec. Fakticky tak bude soudní kontrola omezena jen na Ústavní soud. A na vládě vědí, že zatímco správní soudy nejsou mimořádným opatřením nijak zvlášť nakloněny, Ústavní soud zatím vždy, když s tím byl konfrontován, poslušně stáhl ocas mezi nohy,“ uvedl Hasenkopf.S podobným argumentem vystupuje proti novelizaci pandemického zákona i předsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková.Majerovou Zahradníkovou přitom pobouřilo chování mainstreamového média, respektive portálu Seznam Zprávy, který svými tvrzeními o tom, že odpůrci pandemického zákona „šikanují“ poslance, přispívá k démonizaci protestujících.„ŠIKANA POSLANCŮ?! No to snad poslanci nemohou myslet ani vážně! Je to naprosto legitimní a oprávněná ukázka toho, že občanům naší země nejsou ukradená jejich práva a svobody. Poslanci se nemohou divit, že lidé využívají všech prostředků k tomu, aby dali najevo svůj NESOUHLAS a dovolali se spravedlnosti,“ uvedla Majerová Zahradníková.Pod příspěvkem političky se objevilo množství komentářů, v němž lidé vyjadřovali své zklamání nad tím, co na celém tom „hygienickém puči“ novináře zajímá.„Je to zase idiotský článek těch zaprodaných novinářů. Kdybychom ty maily nenapsali, tak pro to jen poslanci tupě zvednou ruce. Vždyť oni evidentně nevěděli, o čem ta novela je. Takhle je to donutí se tím alespoň zabývat. Je dobré, že jsme psali,“ uvedla uživatelka Alena Dohnalová.„Chtít po poslanci výkon v práci je ŠIKANA? To by byla budova poslanecké sněmovny pěknej „kuleválošhangár“,“ poznamenala Kateřina Záhoříková.„To si dělají srandu? Jsou to fašisti a ještě to obrací proti lidem. Měli by se za to zodpovídat před soudem!!!!“ tvrdí Jíťa Hynoušek.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220120/nadelali-jste-si-do-kalhot-cesi-se-vysmivaji-vyroku-rakusana-o-vakcinaci-schytal-to-za-celou-vladu-17278102.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

média, poslanci, manipulace, novela zákona, odpůrci, pandemie covidu-19 v česku. aktuální zprávy, ústavní soud čr, zuzana majerová zahradníková