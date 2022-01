https://cz.sputniknews.com/20220125/sklizite-co-jste-zasel-kolar-si-postezoval-na-vyhruzky-smrti-ale-nedostal-ocekavanou-podporu-17344604.html

„Sklízíte, co jste zasel.“ Kolář si postěžoval na výhrůžky smrtí, ale nedostal očekávanou podporu

„Sklízíte, co jste zasel.“ Kolář si postěžoval na výhrůžky smrtí, ale nedostal očekávanou podporu

Poslanci dnes jednali o novele pandemického zákona, která by měla rozšířit oprávnění vydávat mimořádná opatření. Na protest před Sněmovnou tak přišla řada...

Na demonstraci, kterou svolalo sdružení Otevřeme Česko - Chcípl PES, dorazilo kolem 800 lidí.Na jedné z cedulí protestujících bylo napsáno: „Všichni vlastizrádci a jejich přisluhovači skončí na šibenici.“Jak vyplývá z příspěvku Koláře na Twitteru, poslanec pojal tento nadpis jako přímou výhrůžku smrtí na svou adresu.„Jako bych se dnes ráno cestou do práce přenesl v čase o pár roků zpátky, kdy mi kvůli hlasování o osudu jedné sochy hrozili smrtí. Dneska mám hlasovat o pandemickém zákoně a zas mi hrozili smrtí. Ach jo. Šibenice a volání po hrdelním trestu na demonstrace nepatří,“ uvedl Kolář.Vyjádření Koláře o tom, že šibenice nemá se svobodou slova nic společného, okamžitě vyprovokovalo proti němu odvetný úder ze strany sledujících. Lidé poukazovali na pokrytectví politika a obviňovali jej z manipulace.„Že jste neprotestoval, když chodili se šibenicí na demonstrace proti Babišovi a v době pandemie s rakví před dům Schillerové, Hamáčka a spol. To jste skrytě podporovali a dnes kňučíte. PS: nepodporuji tyto idioty na demonstracích,“ uvedl Adam Gregor.„Jo, co jste zaseli, tak teď sklízíte a pěkně to hnije,“ poznamenal Radek Pedlík.„Tento manipulativní tweet je fakt hnusnej. Nelíbí se mi šibenice, židovský hvězdy s nápisem neočko, ale zrovna tak se mi nelíbí chování praktických lékařů, kteří odmítají léčit neočkované, zanedbávají pacienty a jsou zodpovědní za zbytečná úmrtí.. Kde jste byli, když lidi...,“ napsala uživatelka s přezdívkou Ofirnie.„Přiznávám, že jste mě tímto hanebným tvítem kardinálně nasral… Takovou manipulaci a lež, to už je fakt na ránu pěstí… a teď se klidně zlobte..,“ dodala.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

