The Times: Kate Middletonové předpovídají hodnost velitele granátnického gardového pluku

The Times: Kate Middletonové předpovídají hodnost velitele granátnického gardového pluku

V důsledku toho, že britský princ Andrew byl zbaven všech vojenských hodností v souvislosti s obviněními ze sexuálního násilí, bylo velení granátnického... 25.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-25T10:38+0100

2022-01-25T10:38+0100

2022-01-25T10:38+0100

celebrity

the time

královská rodina

kate middleton

Novináři se dozvěděli, koho chtějí vidět v hodnosti plukovníka vysoce postavení důstojníci.Jak podotýká The Times s odvoláním na vlastní zdroj ve velení gardového pluku, funkce velitele může přejít k manželce prince Williama, vévodkyni z Cambridge Kate Middletonové.Když se to stane, bude 40letá vévodkyně druhou ženou plukovníkem za celé dějiny útvaru založeného v roce 1656.Proč je Kate tak populární?Odbornice pro britskou královskou rodinu Daniela Elserová vysvětlila všeobecnou zálibu obecenstva ve stylu Kate Middletonové. Její názor uvádí portál News.com.au.Autorka příspěvku vysvětlila, že práce vévodkyně z Cambridge Catherine a jejího manžela prince Williama spočívá v tom, aby udělali monarchii aktuálnější a přístupnější současné veřejnosti. Z toho důvodu se objevuje královská osoba na veřejnosti pravidelně v oblečení populárních značek. Byla vyfotografována například v oblečení od Zara, Mango, H&M, Marks & Spencer aj.Kromě toho manželku prince Williama mohou lidé často vidět se šperky z levných obchodů. Například v lednu navštívila londýnské Muzeum podvržených dětí (The Foundling Museum) v náušnicích populární značky Accessorize za asi sedm liber. Kromě toho nosí často doplňky z Chelsea Flower Show za osm liber.„Takže Kate připomíná svým obdivovatelům to, že i když se stala příslušnicí královské rodiny, nezapomněla na své kořeny. Levné předměty garderoby ji přibližují obyčejným lidem,“ dodala Elserová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

