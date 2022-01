https://cz.sputniknews.com/20220125/ukrajina-nebude-souhlasit-s-ustupky-ucinenymi-za-jejimi-zady-prohlasili-v-kyjeve-17344987.html

Ukrajina nebude souhlasit s ústupky učiněnými za jejími zády, prohlásili v Kyjevě

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba v komentáři k jednání mezi Ruskou federací a Západem prohlásil, že Kyjev nebude akceptovat ústupky učiněné za jeho... 25.01.2022, Sputnik Česká republika

„Pokud někdo udělá ústupek ohledně Ukrajiny za zády Ukrajiny... nepřijmeme to. Nebudeme v pozici země, která zvedá telefon, poslouchá pokyny velmoci a řídí se jimi,“ řekl Kuleba během rozhovoru pro televizní kanál CNN.Ukrajinský ministr zahraničí tvrdí, že Kyjev splnil své závazky přijaté v důsledku předchozích dohod s Ruskou federací. Podle slov reportéra televizního kanálu Kuleba také dodal, že pokud někdo přijede do Kyjeva a bude požadovat nové ústupky, osobně zajistí jeho odeslání na letiště.Na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrhy smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Moskva požaduje od svých západních partnerů především právní záruky odmítnutí dalšího rozšiřování NATO na východ, nepřipojení Ukrajiny k bloku a nezřizování vojenských základen v postsovětských zemích. Návrhy také obsahují klauzuli o nerozmístění úderných zbraní NATO v blízkosti ruských hranic a stažení aliančních sil ve východní Evropě na pozice z roku 1997.První setkání mezi Ruskou federací a Spojenými státy, věnované dialogu o ruských iniciativách, se uskutečnilo 10. ledna na úrovni ministrů zahraničních věcí. Následovalo jednání Rady Rusko-NATO v Bruselu a konzultace ve vídeňském sídle Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. V návaznosti na diskuze se 21. ledna v Ženevě konalo jednání mezi ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a americkým ministrem zahraničí Anthonym Blinkenem.Lavrov po jednání s ministrem zahraničí USA řekl, že Washington slíbil, že během tohoto týdne zašle Rusku odpověď na návrhy týkající se bezpečnostních záruk. Lavrov poznamenal, že by bylo správné zveřejnit reakci Washingtonu ohledně bezpečnostních záruk, požádá o to Blinkena.Rusko opakovaně odmítalo obvinění ze strany Západu a Ukrajiny z „agresivních akcí“ s tím, že nikoho neohrožuje a nechystá se na nikoho útočit, a výroky o „ruské agresi“ jsou používány jako záminka pro umístění další vojenské techniky NATO poblíž ruských hranic. Ruské ministerstvo zahraničních věcí již dříve upozorňovalo na skutečnost, že prohlášení Západu o „ruské agresi“ a možnosti pomoci Kyjevu bránit se proti ní jsou nejen směšné, ale i nebezpečné.Tiskový tajemník prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov prohlásil, že Rusko přesouvá jednotky na svém území a podle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho to nemusí znepokojovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

