Ukrajinská armáda se připravuje na aktivní bojové akce, uvádí LLR

Ukrajinská armáda se připravuje na aktivní bojové akce, uvádí LLR

Situace na Donbasu připomíná předválečnou, řekl dnes Jan Leščenko, šéf odboru lidových milicí samozvané Luhanské lidové republiky. 25.01.2022, Sputnik Česká republika

Řada informací podle něj nasvědčuje tomu, že „ukrajinská armáda se připravuje na přechod k aktivním akcím“.Ukrajinští vojáci jsou aktivnější po celém území Ukrajiny, dodal také Leščenko.Upřesnil, že největší aktivita je zaznamenána v Oděské, Dněpropetrovské, Charkovské a Černihovské oblasti.Rozvědka samozvané Luhanské lidové republiky monituruje aktivní pohyb techniky ukrajinských bezpečnostních sil na území ovládaném Kyjevem.Napětí na UkrajiněKyjevské úřady pravidelně upozorňují na otázku dodávek zbraní Německem na Ukrajinu. Velvyslanec země Andrij Melnyk uvedl, že neměnnost této pozice by mohla ovlivnit vztahy mezi oběma zeměmi. Jak uvedl tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov, dodání na Ukrajinu každého jednoho kusu zbraně inspiruje „horké hlavy“ v Kyjevě k zahájení vojenské operace na Donbasu.Kyjev a západní státy nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným nárůstem „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic Ukrajiny. Peskov uvedl, že Rusko přesouvá jednotky na svém území a podle vlastního uvážení. Podle něj to nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat.Napětí v regionu přiživují Spojené státy americké a další země NATO. Jak již dříve poznamenal ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, aliance zvyšuje dodávky zbraní na Ukrajinu, kde se také zvýšil počet západních instruktorů. Podle ruského ministra by to mohlo ukrajinské úřady vyprovokovat „k vojenským dobrodružstvím“, což představuje přímou hrozbu pro bezpečnost Ruska. Moskva se domnívá, že se Západ snaží vytvořit skupinu vojáků poblíž ruských hranic.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

