https://cz.sputniknews.com/20220125/zadny-rousky-mares-se-pochlubil-fotkou-z-preplneneho-stadionu-lide-jsou-v-soku-17328852.html

„Žádný roušky?“ Mareš se pochlubil fotkou z přeplněného stadionu. Lidé jsou v šoku

„Žádný roušky?“ Mareš se pochlubil fotkou z přeplněného stadionu. Lidé jsou v šoku

Moderátor Leoš Mareš možná ani netušil, co svým videem na Instagramu rozpoutá. Zveřejnil totiž video ze zápasu Manchester United - Westham United, na který se... 25.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-25T00:16+0100

2022-01-25T00:16+0100

2022-01-25T00:16+0100

celebrity

sociální síť

fotbal

instagram

zápas

leoš mareš

video

monika marešová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1186/40/11864093_0:122:1731:1096_1920x0_80_0_0_d57a344392f3a09871d5766d601ee1dc.jpg

Mareš se pochlubil na sociální síti videem, které zachycuje atmosféru na fotbalovém zápase Manchester United - Westham United. Vzhledem ke covidové situaci čekalo zřejmě mnoho lidí, že na přeplněném stadionu budou mít lidé chráněny dýchací cesty respirátorem či rouškou. Na videu však ty nemá nikdo, čehož si všimli i jeho sledující.Ke covidové situaci se vyjadřovali i další: „Koukám, že všude omikron, jak to dávají v telce,“ zaznělo. „Žádný roušky?? No hurá,“ napsala další uživatelka.Někteří si i postěžovali na situaci u nás. „Bože ať se všechno i u nás vrátí zpět. Dneska jsem šla do malé trafiky a pouštěli tam po jednom zákazníkovi jen s respirátorem.“Leoš a Monika MarešoviLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém a nynějším ročníku SuperStar usedl do křesla poroty. Monika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story.Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. O pár let později o tom Leoš dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám. V roce 2018 se vzali a 14. října 2021 manželé oznámili, že čekají na přelomu února a března první společné dítě. Leoš má již dva syny, Jakuba a Matěje, z předchozího manželství s Monikou Poslušnou.Leoš a Monika spolu často točí a sdílí vtipná videa, kterými pak společně baví uživatele Instagramu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220108/ja-jsem-byla-mrtva-smichem-maresovi-pobavili-cely-instagram-17135392.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociální síť, fotbal, instagram, zápas, leoš mareš, video, monika marešová