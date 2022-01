https://cz.sputniknews.com/20220125/zelenskyj-prohlasil-ze-situace-na-vychodni-ukrajine-je-pod-kontrolou-17344779.html

Zelenskyj prohlásil, že situace na východní Ukrajině je pod kontrolou

Zelenskyj prohlásil, že situace na východní Ukrajině je pod kontrolou

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uveřejnil další video projev k Ukrajincům, ve kterém vyzval občany, aby „důvěřovali Ukrajině“, a také prohlásil, že... 25.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-25T20:18+0100

2022-01-25T20:18+0100

2022-01-25T20:25+0100

svět

ukrajina

volodymyr zelenskyj

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/05/15736173_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_82e095b7284c898bb6aef10f9bc13fac.jpg

„Věřte Ukrajině a vězte to hlavní, na konci tohoto dne vše, co je opravdu potřeba a užitečné vědět, zní krátce a jednoduše: za poslední den je situace na východní Ukrajině pod kontrolou. Ano, dochází k ostřelování, k porušování příměří. A vojska u našich hranic nezmizela. Ale nejdůležitější je, že máme nulu zraněných a nulu mrtvých,“ uvedl v prohlášení na sociálních sítích.Diplomatická hraUkrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že EU a většina zemí neplánují evakuaci svých diplomatů a odjezd zaměstnanců diplomatických misí některých zemí – to jsou „nuance složité diplomatické hry“.Plány na evakuaci některých zaměstnanců svých ambasád „kvůli hrozbě z Ruska“ již dříve oznámily Spojené státy, Velká Británie, Německo a Austrálie.Toto prohlášení ukrajinského prezidenta zaznělo na pozadí tvrzí Bílého domu, že situace na ukrajinské hranici může eskalovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220125/bily-dum-nesouhlasi-s-ukrajinou-ze-na-jeji-hranici-nedojde-k-eskalaci-17344366.html

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, volodymyr zelenskyj