Zločinecká skupina placená Sorosem. Fico sdělil závažné prohlášení po novinářském útoku na Žilinku

„My jsme si už zvykli na to, že část novinářského spektra na Slovensku, která běžně hovoří o tom, že někteří politici mají být zavření bez ohledu na to, zda vůči nim jsou anebo nejsou nějaké důkazy. My jsme si zvykli také na to, že tato část spektra otevřeně hovoří, že některé politické strany by měly zaniknout a měly by se ztratit z pozemského povrchu. Jsou všeobecně známá vyjádření komentátora, například deníku SME, který otevřeně říká, že Směr podobně jako Kartágo musí být zničený. Dobře, bereme to jako nějaký projev politického názoru, který podle mě nepatří do médií, ale taková na Slovensku je realita,” konstatuje slovenský politik.