Změny v pandemickém zákoně? Sněmovna zřejmě na doporučení výboru omezí platnost některých částí

Změny v pandemickém zákoně? Sněmovna zřejmě na doporučení výboru omezí platnost některých částí

Vypadá to, že by Sněmovna mohla omezit časovou platnost části pandemického zákona o vydávání protikoronavirových mimořádných opatření. Tuto změnu dnes... 25.01.2022, Sputnik Česká republika

Uvádí se, že by v pandemickém zákoně mohly nastat jisté změny. Předlohu, která tyto změny obsahuje, by Sněmovna měla projednat odpoledne, a to zrychleně ve stavu legislativní nouze.Připomeňme, že dle Válka ministerstvo zdravotnictví navrhovalo prodloužení platnosti části zákona o vydávání restrikcí do konce srpna příštího roku. Kabinet se ale shodl na tom, že ji omezovat nebude. Současné znění zákona tak počítá s tím, že platnost těchto ustanovení skončí 28. února.Nicméně, novela zákona předpokládá, že protikoronavirová mimořádná opatření vydaná podle pandemického zákona zřejmě budou moci zahrnout širší okruh činností než teď. Jako příklad se uvádí, že úřady budou moci nařídit testování na koronavirus i podnikatelům, studentům, žákům a předškolákům, tedy nejen zaměstnancům a jiným pracovníkům.Důležitý je i bod týkající se nařízení izolace a karantény po telefonu. To totiž budou moci orgány ochrany veřejného zdraví dle předlohy oznamovat lidem i telefonicky nebo krátkou textovou zprávou. Tento postup se ale v minulosti nelíbil členům výboru za opoziční ANO a SPD. Výbor však doporučil plénu, aby předlohu projednalo do úterních 19.00 hod.Dodejme, že resort bude moci nařídit samoizolaci lidem, kteří se vracejí ze zemí se zvýšeným rizikem nákazy koronavirem. Bude moct stanovit povinnost vyplňování příjezdového formuláře.Za zmínku stojí, že dle novely budou moci nařízení pro své resorty vydávat i ministerstva obrany a vnitra. Důvodem má být to, aby byla „zachována akceschopnost bezpečnostních složek“.Jisté změny by mohly proběhnout i co se týče omezení kulturních akcí i sportovišť. Například mimořádná opatření resortu zdravotnictví nebo krajských hygienických stanic budou moci nově regulovat jakoukoli činnost provozovanou v provozovně, na tržišti a v tržnici, a to včetně provozní doby.Měly by se tak týkat i zoologických a botanických zahrad, různých kulturních institucí, památek nebo třeba hvězdáren. Pravomoc omezovat dle pandemického zákona budou moci úřady také hudební, divadelní a filmová představení, taneční produkce, slavnosti, kulturní festivaly či veletrhy, dětské zotavovací akce a příměstské tábory.V neposlední řadě zmiňme i omezení provozu vnitřních a venkovních sportovišť, stejně jako výuku ve všech typech škol i v předškolních zařízeních. Dále se regulace dotkne činností vykonávaných mimo provozovny, například přímo u zákazníka (včetně kadeřnických služeb a kosmetiky). Dále by úplný zákaz provozu mohl hrozit hudebním, tanečním a herním klubům, diskotékám, hernám a kasinům.Tři změny v pozměňovacím návrhu dle VálkaK věci se vyslovil šéf resortu zdravotnictví Vlastimil Válek, podle něhož pozměňovací novela pandemického zákona přinese celkem tři velké změny.Podle jeho mínění je cílem srovnat pravidla s Evropskou unií, aby Česká republika disponovala stejnými podmínkami a co nejrychleji se vrátila „k normálnímu stavu“.Pár výtek si ale neodpustil místopředseda zdravotnického výboru Julius Špičák (ANO). Podle jeho slov totiž v návrhu novely zákona „stále chybí vysvětlení regionality.V upraveném znění také postrádá jasnou definici opatření například v případě škol, zda omezení budou uplatňována celoplošně. Obecně se však s vládou na změnách shodne, i když by na úpravu zákona ponechal více času.Předseda zdravotnického výboru Bohuslav Svoboda (ODS) k věci dodal, že důvodem omezení platnosti pandemického zákona je, že není jasné, jak se bude pandemie vyvíjet.Dle jeho slov se výbor domnívá, že na podzim by se mohla objevit další vlna koronaviru, a poté by se diskutovalo o jeho pokračování. Pokud se tak ale nestane, pak zákon přestane platit.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

