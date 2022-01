https://cz.sputniknews.com/20220126/aktivistka-stihana-za-sireni-hoaxu-chce-kandidovat-na-prezidentku-17361915.html

Aktivistka stíhaná za šíření hoaxů chce kandidovat na prezidentku

Policie zahájila trestní stíhání aktivistky Jany Peterkové za to, že pomohla šířit nepodložené zprávy o úmrtí seniorů po očkování proti covidu-19. Peterková... 26.01.2022, Sputnik Česká republika

Policie zahájila trestní stíhání dvou osob, které dezinformují společnost a pronásledují mediálně a odborně známého lékaře, oznámilo ve středu Krajské ředitelství policie hl. m. Praha. Mezi nimi je pětačtyřicetiletá Jana Peterková, která je podezřelá z trestného činu šíření poplašné zprávy, spáchaného v době nouzového stavu, za což jí hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi.Danou skutečnost potvrdila Peterková redakci iDNES.cz. „Policie mi předala oznámení o zahájení trestního stíhání osoby Jany Peterkové, tedy mě. Jsem obviněna z přečinu šíření poplašné zprávy,“ uvedla aktivistka, které policisté donesli oznámení do nemocnice, kde je hospitalizována.Podle Peterkové se jedná o snahu autorit ji umlčet. Policisté ji údajně varovali, že pokud nepřestane natáčet videa, může na ni být kvůli pokračování v páchání trestné činnosti uvalena vazba. Proti usnesení o zahájení trestního stíhání chce aktivistka podat stížnost státnímu zastupitelství. Žena zároveň oznámila, že hodlá kandidovat na úřad prezidenta.Aktivistka chce získat padesát tisíc hlasů do června. Kvůli tomu chystá „tour po republice“. Mají jí v tom pomoci „aktivisté vlastnící auta s technikou“. Petiční stánek hodlá postavit i na nejbližší velké demonstraci odpůrců proticovidových nařízení na Václavském náměstí.Peterková šířila informace o negativním vlivu očkování pro seniory od bývalé zaměstnankyně pečovatelského domu v Měšicích Václavy Vondráčkové. Ta později přiznala, že lhala.Pronásledování lékařůKromě Peterkové policie stíhá i devětadvacetiletého Patrika Tušla, který je podezřelý z nebezpečného pronásledování mediálně známých odborníků. Mezi nimi je i šéf lékařské komory Milan Kubka nebo imunolog Václav Hořejší.Hrozí mu za to až rok vězení.Oběma případy se zabývají kriminalisté z odboru extrémismu a terorismu pražské policie.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

