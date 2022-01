https://cz.sputniknews.com/20220126/americka-vojenska-letadla-f-15-pristala-na-letecke-zakladne-v-estonsku-17356923.html

Americká vojenská letadla F-15 přistála na letecké základně v Estonsku

Americká vojenská letadla F-15 přistála na letecké základně v Estonsku

Americká vojenská letadla F-15 přistála na letecké základně v Estonsku, uvedla tisková služba litevského ministerstva obrany. 26.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-26T16:21+0100

2022-01-26T16:21+0100

2022-01-26T17:52+0100

svět

nato

f-15

bělorusko

estonsko

stíhačka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/551/49/5514992_0:156:3071:1883_1920x0_80_0_0_c79f5395fdb9441e06df04e31037d116.jpg

„Dánské letectvo s dalšími čtyřmi stíhačkami F-15 se připojuje k misi letecké policie NATO v Pobaltí... USA také posílily misi letecké policie NATO v pobaltských zemích: dne 26. ledna na letecké základně v Estonsku přistála vojenská letadla USA F-15,“ píše se ve zprávě.Stíhačky F-15E patří k 48. peruti Letectva USA a do Estonska dorazily ze stálé letecké základny Lakenheath ve Velké Británii. Bojové letouny budou v Estonsku do konce příštího týdne.Poukazuje se přitom na to, že dánské vojenské letectvo se účastní vzdušné hlídky pobaltských zemí již podeváté. Směna se bude týkat asi 80 vojáků. Jsou to piloti, technici, zdravotníci a další specialisté. Tisková služba dodala, že současná rotace letecké policie NATO v Pobaltí je 58. v pořadí. Rotace kontingentů Polska, Belgie a Dánska potrvá do 1. dubna 2022, poté ji vystřídá letectvo Španělska, České republiky a Francie.Do Běloruska dorazily na cvičení nejnovější stíhačky Su-35Ministerstvo obrany Běloruska informovalo na svém kanálu na Telegramu, že do země dorazily první ze stíhaček SU-35S ruského letectva, přemístěných do republiky v rámci zkoušky reakčních sil Svazového státu Ruska a Běloruska, která vyvrcholí společnými bělorusko-ruskými cvičeními.Ministerstvo zveřejnilo video z přistání letadla na svém kanálu na Telegramu.Dříve ve středu ruské ministerstvo obrany oznámilo, že Rusko v rámci testu reakčních sil Svazového státu Ruska a Běloruska přemístí moderní stíhačky Su-35 na letiště v Bělorusku. Upřesnili, že po příletu do Běloruska nastoupí posádky Su-35S do bojové služby v rámci prověrky fungování jednotného systému protivzdušné obrany Svazového státu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

bělorusko

estonsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, f-15, bělorusko, estonsko, stíhačka