Ano, Lipavský umí číst. Tisková mluvčí MZV ČR se na Twitteru pochlubila schopnostmi českého ministra

26.01.2022

Během předvolební debaty v České televizi v loňském říjnu tehdejší český premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš odkázal na článek v britském deníku Financial Times, v němž se uvádělo, že česká ekonomika je nyní nejrychleji rostoucí ekonomikou východní Evropy, navíc podle autorů zmíněného článku Česko zažívá jeden z největších ekonomických růstů na celém světě.Zdá se, že ministr zahraničí a člen Pirátské strany Jan Lipavský a lídr ANO Andrej Babiš nehledě na odlišnou politickou příslušnost mají něco společného. Oba dva totiž čtou noviny Financial Times, šéf zahraničního resortu Lipavský během zasedání Poslanecké sněmovny, na němž se řešilo vyslovení důvěry vládě Petra Fialy, trávil čas čtením článku z britského deníku. Fotografii, na které byl Lipavský zachycen během čtení FT, zveřejnila tisková mluvčí ministerstva zahraničí Lenka Do, která zdůraznila jazykové schopnosti svého šéfa.Jazykové schopnosti českých ministrůDíky článku v Hospodářských novinách na koci prosince vyšlo najevo, že několik členů nové vlády nezvládne vést pracovní jednání v angličtině a bude využívat služeb tlumočníka. Nedostatečné jazykové schopnosti má nejméně pět ministrů, i když strany současné vládní koalice slibovaly, že do vrcholných funkcí obsadí lidi s výbornou znalostí světových jazyků.Řeč je například o ministryni obrany za ODS Janě Černochové či ministrovi financí Zbyňkovi Stanjurovi. Ti sice deklarují znalost polštiny, ale anglicky umí málo. Spoléhají tak na to, že na půdě EU sáhnou po možnosti využít služby tlumočníka. Dalšími ministry, kteří mají omezenou znalost angličtiny, jsou Marian Jurečka a Martin Baxa.Naopak dobrou znalost angličtiny potvrdili ministryně pro vědu a výzkum Helena Langšádlová, ministr školství Petr Gazdík a ministr zahraničí Jan Lipavský. Pokud jde o ministra vnitra Víta Rakušana, ten jako vystudovaný germanista hovoří německy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

