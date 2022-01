https://cz.sputniknews.com/20220126/biden-jako-strycek-skrblik-tiskne-dolary-aby-zachranil-usa-a-poskodil-globalni-ekonomiku-17348388.html

Biden jako strýček Skrblík. Tiskne dolary, aby zachránil USA a poškodil globální ekonomiku?

Spojené státy trápí rekordní inflace. Americký prezident Biden to vidí pozitivně a nadává novinářům. Problém má globální přesah a týká se i České republiky. 26.01.2022, Sputnik Česká republika

Před několika dny se na Rychnovsku zbláznil bankomat. Začal chrlit peníze. Dobrý muž peníze sesbíral a odevzdal policii. „Nálezce zrovna procházel kolem, když zaslechl podivné zvuky a uviděl otevřenou přihrádku, která nekontrolovatelně vydávala bankovky," uvedla médiím mluvčí policie Eliška Majerová.Proč zmiňujeme právě tuto zprávu? Za oceánem se děje něco podobného. Bankomat plive peníze, jen ten muž, který u něho stojí, není pašák. Vydanými penězi zhoršuje situaci u sebe doma, ale i po celém světě.Spojené státy zažívají nejhorší inflaci za posledních 40 let. Americký senátor Rand Paul vydal zprávu, v níž upozorňuje, že 71 % amerických domácností, které vydělávají 40 tisíc dolarů ročně, „uvedlo ekonomické potíže způsobené rostoucími cenami“ a 29 % lidí, kteří vydělávají 100 tisíc dolarů ročně, se cítí stejně. Zpráva republikánského senátora uvádí, že vláda USA utratila 4,9 bilionu dolarů na stimulu kvůli covidu-19 a nyní „Američané čelí skryté dani, která je rizikem u jakékoli formy vládních výdajů: inflaci“.„Výdaje na covid-19 stimulu ve výši 4,9 bilionu dolarů vedly k jedné z nejvyšších a trvalých úrovní inflace v historii USA. Přestože vládní stimulační výdaje byly zamýšleny jako forma úlevy a rodinám s nízkými a středními příjmy i majitelům malých podniků bylo slíbeno, že se jejich daně v důsledku těchto balíčků nezvýší, Američané nyní platí ‚skrytou daň‘ za tuto politiku," píše americký senátor.Údaje amerického ministerstva práce zveřejněné minulý týden ukázaly, že inflace je nejvyšší za posledních 40 let na úrovni 7 % a údaje indexu spotřebitelských cen (CPI) z minulého měsíce byly třetím měsícem v řadě nad 6 %. Nejvíce k růstu cen přispělo dražší bydlení a ojeté automobily, zvýšily se ale i náklady na potraviny, benzin a další zboží.Rostoucí inflace způsobila, že byrokrati z Demokratické strany se tohoto problému obávají, protože se domnívají, že by to mohlo poškodit vedení amerického prezidenta Joe Bidena.A co na to Biden? Podle něho je všechno oukej. Novinář Fox News Peter Doocy se na brífinku před zasedáním Rady pro konkurenci amerického prezidenta zeptal, jestli považuje růst cen za „politické břímě“ před mezivolbami.„To je velké aktivum! Více inflace!" odpověděl Biden a nazval novináře „hloupým zkurvysynem".Nebudeme se pozastavovat nad manýry amerického prezidenta. To by bylo pošetilé. Zajímavější je ta fascinace inflací. Ta do větší míry pochází z toho, že Federální rezervní systém (FED) tiskne zelené papírky zvané dolary jako o závod. Jako ten divoký bankomat je chrlí, a to se asi Bidenovi líbí. Třeba se cítí jako strýček Skrblík z dětského seriálu Kačeří příběhy. Možná, že se americký prezident taky rád koupe v dolarech.Už koncem loňské zimy se objevily informace o tom, že Spojené státy zvýšily svoji finanční zásobu a množství oběživa. Tento trend pokračoval v průběhu celého loňského roku. Za jeden měsíc v USA dokonce bylo vytištěno tolik zelených bankovek, jako za celá dvě století. Laicky řečeno FED začal tisknout peníze, aby zaasfaltoval díry v americké ekonomice způsobené covidem.To je jedno vysvětlení. Další vysvětlení, o kterém hovoří někteří experti, je takové, že Spojené státy záměrně tisknou víc dolarů a využívají to ke svým mocenským účelům. Dolar je hlavní měnou mezinárodního obchodu. Sebemenší vlnka, sebemenší šplouchnutí spojené s dolarem se šíří po celém světě. A to Biden ví. A taky ví, že má díky dolaru nástroj, jak ovlivňovat ekonomiku většiny států světa. A dolarem řízená inflace má USA zajistit dominantní pozici v našem globalizovaném světě. Je to tak, i za naší inflací stojí do jisté míry strýček Skrblík z Bílého domu.O Bidenově fascinaci inflací a dolaru Sputnik hovořil s Janem Hrnčířem, poslancem za SPD a místopředsedou sněmovního rozpočtového výboru.„Tisk dolarů ve zvýšené míře, tedy tzv. kvantitativní uvolňování, realizují USA už od roku 2009, kdy se tímto způsobem snažily zamaskovat hospodářskou krizi vyvolanou hypoteční bublinou. Do ekonomiky tak byly napumpovány biliony dolarů, a zdá se, že tímto roztočily cenovou spirálu po celém světě. Inflace v USA dosahuje rekordních hodnot za mnoho let a přesáhla už 6 %. A stále roste. Ceny pohonných hmot a paliv meziročně stouply více než o 50 %, což je alarmující. Některé druhy potravin vzrostly i o více než 20 %. HDP Spojených států dále klesá," říká pan poslanec.Pan Hrnčíř říká, že se USA snaží inflaci zkrotit. Ale neúspěšně. „Federální rezervní systém (FED) se sice snaží zbavit státních dluhopisů a hypoték, které nakoupil v minulosti za „dodatečné dolary“, ale s nevalným úspěchem. Stejně tak nepochodil ani s pokusy se zvýšením základní úrokové sazby,“ říká.Politik se vyjádřil i ke zběsilému tisknutí zelených bankovek. „Navíc všechny tyto pokusy vzaly za své na jaře 2020, kdy americký FED, aby zachránil ekonomiku před dopady covidu-19, opět začal chrlit dolary a nakupuje státní a hypoteční cenné papíry v objemu cca 120 miliard dolarů měsíčně!! Bez zajímavosti není ani vývoj aktiv FEDu, na začátku roku 2020 činila aktiva zhruba 4 biliony dolarů, ke konci roku už téměř 9 bilionů dolarů. Podobná situace je i u Evropské centrální banky (ECB). Obávám se, že nás čeká vleklá a hluboká hospodářská krize vyvolaná mimo jiné právě znehodnocením rezervních měn, jako je dolar a euro," říká poslanec za SPD Jan Hrnčíř.

