https://cz.sputniknews.com/20220126/blinken-v-americke-odpovedi-rusku-jsou-i-velmi-pozitivni-veci-17361503.html

Blinken: V americké odpovědi Rusku jsou i „velmi pozitivní věci“

Blinken: V americké odpovědi Rusku jsou i „velmi pozitivní věci“

Americká odpověď na ruské bezpečnostní návrhy obsahuje „velmi pozitivní věci“, řekl americký ministr zahraničí Anthony Blinken. Americká strana konzultovala... 26.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-26T21:08+0100

2022-01-26T21:08+0100

2022-01-26T21:08+0100

svět

rusko

usa

antony blinken

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1c/13395183_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1c909c47cdb213f6db668c5932638aad.jpg

„Existují některé velmi pozitivní věci, na nichž je třeba pracovat,“ řekl Blinken na tiskové konferenci.Podle jeho slov odpověď USA obsahuje základní principy, kterých se USA nevzdají, ale Washington také „označil oblasti“, kde je možná spolupráce s cílem zlepšení bezpečnosti pro všechny, včetně Ruska. Uvedl, že jde o útočné raketové systémy na Ukrajině, problematiku vojenských cvičení, potenciální opatření týkající se kontroly zbrojení, snižování rizik. „Všechny tyto věci odrážejí společný zájem, včetně obav, o kterých hovořilo Rusko,“ řekl Blinken.Americký prezident Joe Biden byl aktivně zapojen do psaní odpovědi Rusku. Do jeho textu podle Blinkena americký prezidenta vnášel změny a následně celý dokument odsouhlasil.Odpovědi USA ohledně bezpečnosti byly koordinovány se spojenci a UkrajinouOdpovědi USA na návrhy RF ohledně bezpečnostních záruk byly koordinovány se spojenci a Ukrajinou, řekl novinářům americký ministr zahraničí Anthony Blinken.Řekl, že NATO předá Moskvě svůj vlastní dokument. Podle jeho slov je také v souladu s reakcí Washingtonu.Ve středu americký velvyslanec v Moskvě doručil ruskému ministerstvu zahraničních věcí písemnou odpověď z Washingtonu, týkající se bezpečnostních záruk.Americká administrativa předložila Kongresu písemnou odpověď na bezpečnostní návrhy Ruské federace a ministr zahraničí Blinken uspořádá téhož dne brífink pro kongresmany.USA jsou připraveny pokračovat v dialogu s RuskemSpojené státy jsou připraveny pokračovat v dialogu s Ruskou federací o těch oblastech, v nichž trvá možnost spolupráce, prohlásil americký ministr zahraničních věcí Anthony Blinken.Spojené státy dodají Ukrajině v příštích dnech další zásilku pomociSpojené státy dodají Ukrajině v nadcházejících dnech další zásilku bezpečnostní pomoci, řekl ve středu americký ministr zahraničí Anthony Blinken.Blinken prozradil, jak dlouho USA pracovaly na odpovědi Rusku ohledně UkrajinyAmerická administrativa a její spojenci během posledních měsíců vypracovávali odpověď na scénář, podle něhož by Rusko zahájilo „agresivní akce“ proti Ukrajině, přestože Moskva tyto plány kategoricky odmítá, řekl ve středu americký ministr zahraničí Anthony Blinken.Dále uvedl, že tato práce pokračuje i v posledních měsících a zahrnuje přípravu koordinovaných „důsledků“ pro Ruskou federaci ze strany Spojených států a jejich spojenců v případě další eskalace ukrajinské krize.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220126/bloomberg-usa-predaly-rusku-odpoved-na-bezpecnostni-navrhy--17359387.html

https://cz.sputniknews.com/20220126/stoltenberg-rusko-musi-stahnout-svou-armadu-ze-3-zemi-17360534.html

rusko

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, usa, antony blinken