Budou umírat naše děti! Petr Němec volá po porážce Ruska. Jste se úplně posral, reagují Češi

Zatímco se celý svět obává možného konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem, někteří po něm doslova volají. Patří mezi ně například advokát Petr Němec, který se na... 26.01.2022, Sputnik Česká republika

Poslední dobou se situace mezi Ruskem a Ukrajinou řeší víc, než je zdrávo. Spousta lidí žije v obavách, zatímco někteří tento stav naopak vítají.Jeho status však vzbudil rozporuplné reakce na síti a vyvolal spoustu otázek u uživatelů.I na to měl ale Němec jasný názor: „Porazit Rusko znamená minimálně to, že se vzdá agrese. V ideálním případě to bude i politický konec Putina a obnova demokracie v Rusku. SSSR byl taky jaderná velmoc a padl. Třeba i díky Afghánistánu.“Když se pak někteří ještě doptávali, co by jsme tímto řešením, které Němec nastínil, získali, odvětil: „V nejlepším případě? Rusko jako demokratický stát, který porazí korupci a stane se obrovsky bohatou zemí. Potenciál na to má. Vyděláme na tom všichni.“Pod twitterovým postem se však nahromadila spíše vlna kritiky. „Petře, to je taková hloupost, co jste napsal. Ty „motivovaní obránci“ jsou btw taky něčí děti, ale to neva, žejo,“ reagovali lidé.Někteří absolutně nechápali, jak si Němec vlastně válku může přát: „Bože, jen hlupák si může přát ozbrojený konflikt. Kromě toho už teď to tedy není moc „laciné“. A narozdíl od vás nejsem srab, takže když na to přijde, půjdu já a nebudu za sebe posílat své děti.“Hodně uživatelů se pak pozastavovalo nad tím, že si Němec dovolil vůbec něco takového vypustit z úst, když tomu zjevně absolutně nerozumí.„Neumím zhodnotit vaše znalosti v oblasti práva. Ovšem vaše znalosti v oblasti politky, geopolitologie a historie jsou skutečně tristní. Spojení „obnovit demokracii v Rusku“ je třešničkou na dortu této klauniády,“ byli rozhořčeni.V jedné zesvých reakcí na komentáře však Němec podotkl, že Češi nebudou muset jít do první linie, „pokud necháme Rusko vylámat si zuby na Ukrajině“.„Tohle myslíte vážně? Člověk vám fandí v tom spravedlivém tažení proti klaunovi Zdechovskému… Ale když tu napíšete takovýto blábol, tak se mu dost vyrovnáte,“ zděsili se i ostatní.Mnozí se už nezmohli na víc slov než jen na to, že tohle se mu vážně nepovedlo a že to snad opravdu nemyslel vážně…Napjatá situaceZápad v posledních týdnech aktivně obviňuje Rusko z přípravy „invaze“ na Ukrajinu a tvrdí, že ruská vojska se stahují k hranici se sousedním státem. V této souvislosti v pondělí NATO informovalo světové společenství o posílení své přítomnosti ve východní Evropě. Jednalo se zejména o přesun dánské fregaty do Baltu a čtyř dánských stíhaček do Litvy, španělských lodí a holandských stíhaček do Bulharska a případné vyslání francouzských jednotek do Rumunska.Moskva veškerá podobná tvrzení vyvrací a zdůrazňuje, že své jednotky přesouvá na svém území. Kreml a ministerstvo zahraničních věcí opakovaně upozorňují, že cílem nepodložených zpráv o „agresi“ je rozšířit u ruských hranic seskupení Severoatlantické aliance. Vysvětlili také, že hlavním důvodem eskalace v regionu jsou akce Spojených států a NATO, které na Ukrajinu posílají vojenské instruktory, zbraně a techniku, zvyšují počet vojenských cvičení a tím ponoukají Kyjev k vojenským dobrodružstvím. Všechny tyto akce Rusko hodnotí jako červené čáry.Moskva koncem loňského roku navrhla Západu způsoby vyřešení rozporů, předala Bruselu a Washingtonu návrhy dokumentů o bezpečnostních zárukách, ale zatím jednání k ničemu nevedlo.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

