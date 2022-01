https://cz.sputniknews.com/20220126/cesi-okorali-a-zvykli-si-ze-umiraji-na-covid-valek-predpovida-dalsi-narust-nejvic-ohrozi-seniory-17360027.html

Češi okorali a zvykli si, že umírají na covid. Válek předpovídá další nárůst, nejvíc ohrozí seniory

Češi okorali a zvykli si, že umírají na covid. Válek předpovídá další nárůst, nejvíc ohrozí seniory

Český ministr zdravotnictví Vlastimil Válek přiznává, že republiku čeká další zhoršení epidemiologické situace, co se týče nárůstu počtu nových případů nákazy... 26.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-26T21:29+0100

2022-01-26T21:29+0100

2022-01-26T21:29+0100

česko

nárůst

očkování

koronavirus

vlastimil válek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/17252546_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a25677b3b5a5ce9533439883db923fdc.jpg

Smutné rekordy, které trhá Česko v oblasti nárůstu nově nakažených covidem-19, zjevně nejsou u konce. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek očekává, že čísla budou stoupat i příští týden, největšímu riziku budou přitom čelit senioři. V souvislosti s tím vláda může přistoupit na další opatření, konkrétně testování starší populace.Válek také zhodnotil současnou náladu ve společnosti, a sice to, jak čeští občané vnímají pandemii a následky samotného koronaviru. Podle jeho slov si Češi za posledních pár let na covid zvykli.Jednou z překážek zvýšení míry proočkovanosti populace je nedůvěra části občanů vůči mRNA vakcínám, což se dá částečně překonat dovozem očkovacích látek dalších typů. Jednou z nich se má stát očkovací látka Novavax, která dorazí do Česka již na jaře, což podle vedení ministerstva zdravotnictví může pomoci přesvědčit větší počet lidí nechat se očkovat.Rekordní nárůst v ČeskuÚterní testy na covid-19 v Česku prokázaly 39 614 případů nakažení koronavirem, k tomu je nutné přičíst také 2 459 reinfekcí. Navíc opět vyrostla incidence, aktuálně za poslední týden na 100 tisíc obyvatel připadá 1 689 nakažených.Jak uvádí web českého ministerstva zdravotnictví, situaci v Česku silně ovlivňuje varianta omikron. V mezitýdenním srovnání také mírně stoupl počet hospitalizovaných pacientů, v úterý bylo v nemocnicích 1 781 lidí, ve vážném stavu je 200 z nich. Minulé úterý bylo hospitalizováno 1 740 nakažených.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nárůst, očkování, koronavirus, vlastimil válek