Česko poprvé hlásí přes 40 tisíc nakažených covidem-19. Mírně stoupl také počet hospitalizovaných

Česko poprvé hlásí přes 40 tisíc nakažených covidem-19. Mírně stoupl také počet hospitalizovaných

26.01.2022

2022-01-26T06:46+0100

2022-01-26T06:46+0100

2022-01-26T08:11+0100

Jak uvádí web českého ministerstva zdravotnictví, situaci v Česku silně ovlivňuje varianta omikron.V mezitýdenním srovnání také mírně stoupl počet hospitalizovaných pacientů, v úterý v nemocnicích bylo 1 781 lidí, ve vážném stavu je 200 z nich. Minulé úterý bylo hospitalizováno 1 740 nakažených.Za úterý bylo provedeno 131 137 testů (105 311 PCR, 25 826 antigenní). U preventivních plošných testů podíl pozitivně testovaných stoupl na 20,18 procenta, což je nejvíce od 4. listopadu. U epidemiologické indikace, kdy se lidé testují kvůli kontaktu s nakaženým, je pozitivních 32,13 procenta testů.Od začátku epidemie tak bylo v Česku odhaleno již 2 833 961 případů koronaviru, zemřelo 37 092 lidí.Češi se i nadále aktivně nechávají očkovat, v úterý se nechalo očkovat 36 182 lidí. Kompletní očkování má přes 6,73 milionu lidí, téměř polovina z nich si již přišla i pro posilující dávku.Třetí dávka pro dětiVčera startovala registrace na očkování posilovací dávky proti covidu-19 pro děti starší 12 let. Platí stejná pravidla jako pro dospělé, tedy uplynutí pětiměsíční lhůty od poslední dávky.Vakcíny mohou děti dostat na určitých očkovacích místech a u pediatrů. Platí to pro děti do 15 let. Děti ve věku 16 a 17 se mohou očkovat na kterémkoliv očkovacím místě a nemusí se registrovat. U dětí platí stejné pravidlo jako u dospělých, tedy od první dávky musí uplynout doba pěti měsíců. Budou dostávat posilující dávku Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech. Síla vakcíny je stejná jako pro dospělé.Očkování by mělo zabránit vážnému průběhu nemoci. Množství nakažených se neustále zvyšuje a nutno podotknout, že velká část jsou děti školního věku. Ve věku 6 až 18 let přibylo minulý týden 3 325 nakažených.Celková proočkovanost dětí ve věku 5 až 11 let je nejnižší ze všech věkových kategorií. Přičemž jejich očkování začalo před Vánoci, k dnešnímu dni má celkovou vakcinaci 1,8 %. Věková kategorie 12 až 15 lidí už je na tom lépe, zde je proočkováno 46 % dětí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

