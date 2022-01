https://cz.sputniknews.com/20220126/co-by-putin-delal-s-rozvracenou-zemi-sandor-promluvil-o-pozadi-ruskeho-utoku-na-ukrajinu-17354326.html

Co by Putin dělal s rozvrácenou zemí? Šándor promluvil o pozadí „ruského útoku“ na Ukrajinu

Co by Putin dělal s rozvrácenou zemí? Šándor promluvil o pozadí „ruského útoku“ na Ukrajinu

Družicové snímky dokládají, že ruská armáda útočit na Ukrajinu nehodlá. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz to uvedl náčelník vojenského zpravodajství, generál... 26.01.2022, Sputnik Česká republika

Šándor se pozastavil nad tím, zda médii a některými západními politiky předkládané zvěsti o co nevidět chystané ruské vojenské invazi na Ukrajinu jsou pravdivé. Bezpečnostní odborník za takovým útokem nevidí ani motiv, ani hodnověrné náznaky jeho přípravy.Nicméně připustil, že se situace může změnit a že nyní probíhá hra o nervy a „balancování na hraně“. Co by ovšem ruský prezident Vladimir Putin obsazením celé nebo části Ukrajiny získal?Hysterie Polska a německý pragmatismusPodle Šándora je nutné, aby se všechny strany především uklidnily. Konkrétně zmínil Varšavu, jejíž „hysterie je přehnaná“. „Deklaroval bych ji na jednom faktu – v roce 2014 prohlásil polský ministr zahraničních věcí Sikorski, že mu volal Putin a řekl mu, že když bude chtít, tak do dvou týdnů je v Kyjevě. Poté Sikorski přiznal, že si to vymyslel,“ připomněl generál.Na druhou stranu Berlín se snaží pragmaticky ochránit projekt plynovodu Nord Stream 2. Podle něj „Němci nechtějí přijít o plyn, kterým chtějí sanovat svoji zelenou politiku, pokud jde o odstavení jaderných elektráren a konec uhlí“. Dokonce i Spojené státy zvýšily nákup ruské ropy, když uvalily embargo na Venezuelu.S Ruskem je nutné jednatŠándor oceňuje probíhající jednání o bezpečnostních zárukách, které iniciovalo Rusko. Podle něj některé ruské požadavky jsou postaveny tak, aby bylo možné ustoupit za předpokladu, že ustoupí i Západ. Přitom poukázal na klíčový problém neutrality Ukrajiny.Klíč pro řešení konfliktu kolem Ukrajiny je podle Šándora splnění dohody Minsk 2. V této otázce nelze pouze kritizovat Rusko, neboť Kyjev neplní svůj závazek poskytnout větší samostatnost pro nekontrolované území.Revize vztahů s RuskemVláda se ve svém programovém prohlášení zavázala k revizi vztahů s Ruskem, které zásadním způsobem poškodila vrbětická kauza. Nicméně rozhodnutí poslat vojenský materiál na Ukrajinu tomu příliš nepomůže.Dále odmítl přirovnání k mnichovské zradě či okupaci v roce 1968. „Je to brutální geopolitika o tom, jestli Ukrajina bude ve sféře vlivu Západu, rozuměj nárůstu přítomnosti armády Spojených států u hranic s Ruskou federací,“ zdůrazňuje generál.Přitom poukázal, že v dnešní době je složité mít racionální debatu o zahraniční politice a obzvláště Rusku.V souvislosti s událostmi na Ukrajině připomeňme, že americký prezident Joe Biden v nejbližší budoucnosti může rozhodnout poslat do Evropy některé vojenské jednotky, aby posílil východní křídlo NATO. Rozmístění amerických vojáků na Ukrajině odmítl. Vyslat na Ukrajinu armádu Severoatlantické aliance odmítl i generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Spojené státy a některé další země NATO ale nadále pokračují v dodávkách zbraní Ukrajině.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

ukrajina, rusko, česká republika, andor šándor