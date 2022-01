https://cz.sputniknews.com/20220126/dara-rolins-nahore-bez-posila-pozdravy-z-malediv-podle-nekterych-se-na-ni-ale-podepisuje-zub-casu-17355339.html

Dara Rolins nahoře bez posílá pozdravy z Malediv. Podle některých se na ní ale podepisuje „zub času“

Slovenská zpěvačka Dara Rolins vyrazila na dovolenou do teplých krajin. Tentokrát po několika letech změnila destinaci a vypadá to, že si svůj výběr nemůže... 26.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-26T15:29+0100

Devětačtyřicetiletá kráska odletěla načerpat síly na Maledivy. A při této příležitosti všem ukázala, jak jí to sluší v plavkách.Vzápětí Daře přišlo mnoho reakcí. Fanoušci jí vzkazovali, že si vybrala skvělou destinaci.Jiní to viděli dost podobně: „Nejkrásnější místo na odpočinek… Aspoň pro mě. Užívejte a pozdravujtetam.“Fanoušci jí také přáli, aby si dovolenou patřičně užila jak se patří. Nezapomněli však dodat, ať je určitě zásobuje poznatky, zážitky a hlavně fotkami.Objevilo se také spousta zmínek o to, že to Daře na fotkách skutečně sekne. „Královna,“ hlásal jeden komentář.Mimo to ale zazněla i kritika. Někteří totižuváděli, že si zpěvačka na Maledivy odletěla užívat „za Nedvědovy prachy“. Naznačovali tak, že jí měl dovolenou platit její partner Pavel Nedvěd. Hned se jí ale fanoušci zastali.Nebylo to ale vše. Pár lidí také negativně reagovalo na to, jak Dara vypadá: „Zub času sezačíná už projevovat.“Dara RolinsDara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.V roce 2012 se stala jedním ze čtyř koučů Hlasu Česko Slovenska, a to společně se svým expřítelem Rytmusem, Michalem Davidem a Pepou Vojtkem.Pokud jde o její osobní život, Dara byla několik let partnerkou zpěváka a kytaristy kapely Wohnout Matějem Homolou, s nímž má dceru Lauru. Pár se však v roce 2010 rozešel. V letech 2011 až 2018 tvořila pár se slovenským rapperem Rytmusem, nakonec se ale i oni rozešli. V současné době randí s fotbalistou Pavlem Nedvědem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

