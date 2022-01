https://cz.sputniknews.com/20220126/do-pr-krainova-v-tesne-podprsence-na-sri-lance-snad-jeste-vice-zkrasnela-fanousci-nemaji-slov-17348082.html

„Do pr...“ Krainová v těsné podprsence na Srí Lance snad ještě více zkrásněla. Fanoušci nemají slov

Modelka Simona Krainová snad stárne do krásy! Takovými názory se to hemžilo v komentářích pod jejím posledním příspěvkem na Instagramu, kde ukázala mimo jiné i... 26.01.2022, Sputnik Česká republika

Blond kráska si již nějaký ten týden užívá spolu s manželem ájurvédský detoxikační pobyt na Srí Lance. A zřejmě jí svědčí po všech stránkách. Simona totiž vypadá nejen velmi spokojeně a odpočatě, ale také jako by zkrásněla. Všímají si toho její obdivovatelé.Spíše než její aktivity a náplň dne ale fanoušky zaujal její plný dekolt. Někteří se totiž divili, jak může mít tak bujné poprsí, když stále hubne.A podobných reakcí bylo víc: „Ta prsa máte TOP. Tedy vše…“Spousta uživatelů před Simonou smekala klobouk za to, jak skvěle ve svém věku vypadá. Všichni však vědí, že to není zadarmo.Další reakce pak hlásaly, že jí to opravdu moc a moc sluší.Fanoušci tak ve velkém přiznávali, že je Krainová sexy a podle některých dokonce i „slaďoučká“.Někteří se se Simonou samozřejmě dělili o to, jak na sobě zamakali. Někteří si byli zaběhat, zalyžovat, zacvičili si nebo strávili pár hodin v posilovně. Našli si ale i takoví, kteří si „čas pro sebe“ vyložili tak trochu jinak.A rozhodně nebyla sama: „Dala jsem si chlebíčky. To jsem pro sebe udělala.“Simona KrainováSimona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

