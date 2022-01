https://cz.sputniknews.com/20220126/jak-se-vlada-cr-smiri-s-krvi-civilistu-na-svych-rukou-kobza-varuje-pred-nasledky-pomoci-ukrajine-17358367.html

Jak se vláda ČR smíří s krví civilistů na svých rukou? Kobza varuje před následky pomoci Ukrajině

Jak se vláda ČR smíří s krví civilistů na svých rukou? Kobza varuje před následky pomoci Ukrajině

Poslanec za SPD Jiří Kobza ve svém blogu pro portál iDnes.cz vyslovil odmítavý postoj k rozhodnutí české vlády o vyslání vojenského materiálu na Ukrajinu a... 26.01.2022, Sputnik Česká republika

„Tato válka zde zatím není, ale podle slov a činů šéfů velmocí (USA, Velká Británie, Francie) bude zřejmě brzy vyvolána. Nikoli však Ruskem, jak se nám tvrdí z politických i mediálních úst, nýbrž Ukrajinou. Jsme svědky zatím nejvýbušnější situace za mnoho předchozích let. Navíc se nás to celé dotýká tím více, že na rozdíl od Iráku nebo Afghánistánu je Ukrajina zemí geograficky velmi blízkou, a nadto z téhož kulturního okruhu jako my,“ uvedl poslanec.Kobza tvrdí, že současné kroky české politické vrchnosti napovídají o jejím odhodlání zatáhnout Česko do války, v souvislosti s čímž považuje poslanec za svou povinnost zaujmout k tomu argumentovaný postoj a vložit ho do jasných, srozumitelných tezí a otázek:Na závěr Kobza uvedl, že považuje chystanou účast českých vojáků na cvičení Silver Sabre na Ukrajině za nesprávné rozhodnutí, které je motivované především geopolitickými a finančními zájmy USA.Ukrajina přitom není, jak zdůrazňuje poslanec, Blízký východ, ale evropská země s dlouhými a ctihodnými dějinami.„Jenže je v současnosti rukojmím panství několika oligarchů, kteří se perou o pomyslný trůn,doslova přes spáleniště přes krvavé řeky. Příklad souzeného exprezidenta Petra Porošenka je výmluvný. Ano, USA chtějí za každou cenu posunout hranice svého vojenského a ekonomického panství na východní hranici Ukrajiny, což lze formálně učinit pouze přijetím země do NATO. To ale odporuje dohodám mezi šéfy USA a někdejšího SSSR v Reykjavíku a na Maltě,“ poznamenal.Kobza upozorňuje, že tyto dohody zabezpečily třicet let míru ve střední Evropě po roce 1989, ale dnes chce někdo tento mír ukončit násilím.„A to bez ohledu na názory a zájmy obyvatel zemí, jichž se nutně dotkne, tedy i nás. Proto nesmíme dopustit vyslání českých vojáků do případného východoukrajinského konfliktu. Zaplatili bychom za to nesmírnou cenu,“ varoval poslanec SPD Jiří Kobza.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

