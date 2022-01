https://cz.sputniknews.com/20220126/je-nakup-drahych-armadnich-kulometu-ceskem-v-poradku-nku-bude-zakazku-bedlive-sledovat-17351067.html

Je nákup drahých armádních kulometů Českem v pořádku? NKÚ bude zakázku bedlivě sledovat

Nákup zhruba tisícovky kulometů Minimi doprovází hned několik nejasností. Zakázka, kterou schválil resort obrany ještě pod vedením Lubomíra Metnara, vzbuzuje... 26.01.2022, Sputnik Česká republika

Nákup téměř tisícovky belgických kulometů, které má česká armáda ve své výzbroji již dlouhá léta, byl schválen loni 21. prosince. Zakázka za 1,13 miliardy korun dostala zelenou od tehdejšího vedení ministerstva, ještě v čele s Metnarem.Jedna nejasnost za druhouNěkteré nejasnosti okolo zakázky byly až tak do očí bijící, že na ně v pondělí večer poukázal investigativní pořad Reportéři ČT.Daný nákup podepsal náměstek ministra obrany pro vyzbrojování Lubor Koudelka, který se nyní vyslovil k jeho ceně. Argumentoval, že se jedná o specifické vybavení, kdy má právě optika pro denní a noční vidění tvořit „v podstatě dvě třetiny ceny celého systému“. Cena navíc podle jeho slov zahrnuje také dohodu o možnosti pořízení náhradních dílů po dobu deseti let.Dalším zajímavým bodem je to, že vláda nedodržela nákup bez prostředníků. Celkem 949 kulometů má totiž do roku 2025 dodat jihočeská firma CB SERVIS CENTRUM. Za zmínku přitom stojí, že belgické kulomety běžně napřímo od výrobce nakupuje třeba Norsko či Portugalsko, Česko ale tuto možnost nevyužilo.Zvláštní pocity v tomto ohledu pak vzbuzuje to, že Norsko mělo v minulých měsících uzavřít rámcovou dohodu přímo s výrobcem, a to na čtyři tisíce kulometů s příslušenstvím, kdy byla určena horní hranice - 875 milionů korun. Z toho tedy plyne, že cena jedné zbraně se pohybuje kolem 219 tisíc korun.Již dříve Česko přistoupilo k nákupu kulometů přes nákupní agentury NATO (NSPA), ale za výrazně nižší cenu. Konkrétně 269 souprav za dvě stě milionů korun.Co se týče samotného jihočeského dodavatele, majitel a jednatel firmy Lubomír Havelka na dotazy k vysoké ceně kulometů reagoval vyhýbavě.Mimo jiné je však nutné zmínit, že jeho společnost byla jediná, kdo dokázal splnit požadavky řízení. Srovnávací soutěž se tedy nekonala.Další nejasností v nákupu je pak to, že u něj chybí znalecké posudky. Koudelka tvrdí, že se nikdo do nadvakrát vypsané veřejné zakázky na znalce nepřihlásil. Cenu tak měli za úkol ověřit úředníci resortu. Exministr Metnar si přitom stojí za tím, že vše bylo v pořádku.Minulost se opakuje?Závěrem zmiňme, že to není poprvé, conákup těchtokulometů provázejí problémy. Stejná firma měla zbraně dodat i před deseti lety. V té době ale ministerstvonákup přerušilo. Důvodem byla vysoká cena.Dodejme, že loni se Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zabývaljinou zakázku, kdy firma prodala armádě 70 kulometů.Podle jeho slov bude daný úřad současný nákup bedlivě sledovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

