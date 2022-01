https://cz.sputniknews.com/20220126/kdyz-trapna-komedie-nema-konec-farsky-narazil-na-urednicke-peklo-pri-pokusu-se-vzdat-mandatu-17351697.html

„Když trapná komedie nemá konec.” Farský narazil na úřednické peklo při pokusu se vzdát mandátu

Situace se stáží poslance STAN Jana Farského stále není u konce. Poté, co se Farský po nátlaku svých stranických kolegů rozhodl vzdát svého mandátu, ukázalo... 26.01.2022, Sputnik Česká republika

To, že se Farský vzdá svého mandátu osobně na příští řádné schůzi Sněmovny, oznámil poslanec na svém Twitteru.„Poslaneckého mandátu se vzdám osobně na příští řádné schůzi Sněmovny dne 15. 2. 2022. Učinit tak na ambasádě není dle společného stanoviska Ministerstva spravedlnosti a Úřadu vlády možné,“ napsal Farský na sociální síti.Podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka se odevzdání mandátu pomocí notářského zápisu ukázalo jako nemožné kvůli tomu, že nikdo s kompetencí českého notáře v USA úředně není.Připomeňme, že Farský čelil kritice během minulého týdne kvůli prestižní osmiměsíční stáži, kterou získal v USA. Mnozí ho však kritizovali za to, že nehledě na svoji nepřítomnost ve Sněmovně si chtěl mandát ponechat. K rezignaci ho vyzvalo vedení STAN. Jeho místo ve Sněmovně nyní zaujme dosavadní ředitelka libereckého divadla F. X. Šaldy Jarmila Levko.Uživatelé sociálních sítí upozorňovali, že potíže, se kterými nyní potýká Farský, nejsou žádným překvapením, ale jen spravedlivým příkladem toho, když pro všechny platí stejná pravidla.„Poslanec zažívá něco podobného, co občané nebo ti, co žádají o delší pobyt v ČR. Úřednické peklíčko,“ upozornila Jitka Prokop.„To jste měl udělat hned, jak jste se rozhodl jet na stáž. Poslanecká sněmovna není rodinný podnik, aby se drželo místo. Celá podstata je, aby v zákonech byl zohledněn názor zastupované skupiny. Každá absence poslance tak poškozuje celý zákonodárný proces. To platí pro všechny,“ tvrdí Richard Nocar.„Ten pocit, když trapná komedie nemá konec,“ okomentoval celou situaci uživatel s přezdívkou HovadoBozi.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

