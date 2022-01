https://cz.sputniknews.com/20220126/lavrov-usa-delaji-vse-pro-to-aby-podkopaly-duveru-v-dolar-17350367.html

Lavrov: USA dělají vše pro to, aby podkopaly důvěru v dolar

Lavrov: USA dělají vše pro to, aby podkopaly důvěru v dolar

USA dělají vše pro to, aby podkopaly důvěru v dolar a učinily jej rizikovým pro mezinárodní platby, uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov ve Státní dumě... 26.01.2022, Sputnik Česká republika

Lavrov také zdůraznil, že Rusko „výrazně snižuje“ své devizové rezervy, které jsou drženy v dolarech.Na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrhy dohody se Spojenými státy a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Zejména Moskva od svých západních partnerů požaduje právní záruky odmítnutí dalšího rozšiřování NATO na východ, připojení Ukrajiny k bloku a zřízení vojenských základen v postsovětských zemích. Návrhy také obsahují klauzuli o nerozmístění útočných zbraní NATO v blízkosti hranic Ruska a stažení aliančních sil ve východní Evropě na pozice z roku 1997.První setkání mezi Ruskou federací a Spojenými státy, které bylo věnované dialogu o ruských iniciativách, se uskutečnilo 10. ledna na úrovni zástupců ministrů zahraničí. Následovalo jednání Rady Rusko-NATO v Bruselu a konzultace ve vídeňském sídle Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. V návaznosti na jednání se 21. ledna v Ženevě konaly rozhovory mezi Lavrovem a Blinkenem. Lavrov po jednání s ministrem zahraničí USA řekl, že Washington slíbil, že během tohoto týdne zašle Rusku odpověď na návrhy bezpečnostních záruk. Lavrov poznamenal, že by bylo správné zveřejnit reakci Washingtonu na bezpečnostní záruky, zeptal by se na to Blinkena.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

