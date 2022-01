Média: Německo trvá na vyloučení sankcí proti Rusku v energetice

https://cz.sputniknews.com/20220126/media-nemecko-trva-na-vylouceni-sankci-proti-rusku-v-energetice-17348644.html

Německo usiluje o výjimku pro energetický sektor v případě blokování ruským bankám přístupu k platebním stykům v dolarech, oznámila agentura Bloomberg s... 26.01.2022, Sputnik Česká republika

svět

rusko

německo

sankce

Západní země vyhrožují Rusku „bezprecedentními“ sankcemi v případě realizace agresivních záměrů vůči Ukrajině, které se mu připisují. Moskva podobné plány popírá. Německý bulvární deník Bild v úterý oznámil, že USA uvažují o možném blokování dodávek ruských surovin. Jak se tvrdí, byl tento plán vypracován šéfem CIA Williamem Burnsem a prezentován v Berlíně.Podle jednoho dokumentu je Německo znepokojeno tím, že nebudou-li udělány výjimky pro energetický sektor, mohou být ohroženy dodávky do Evropy, přičemž pro plynovod Nord Stream 2 se žádné výjimky nepředpokládají. Zdroje agentury oznámily, že jiné velké západoevropské země mají stejné názory. Jeden úředník oznámil, že soudíc podle diskusí bude výjimka pro energetický sektor pravděpodobně součástí definitivního balíku sankcí zkoordinovaných s USA, který bude uplatněn v případě vyostření situace na Ukrajině.Jak tvrdí Bloomberg, v případě ruské „agrese“ bude Německo ochotné podepsat balík sankcí, který může zahrnovat také zablokování aktiv a zákaz operací pro vybranou skupinu ruských bank, omezení importu z Ruska některých kovů a chemikálií a také omezení exportu některých druhů luxusního zboží a hi-tech výrobků. Agentura uvádí také mezi možnými sankcemi zpřísnění omezení vůči zboží dvojího určení, státnímu dluhu a trhu kapitálu pro státní podniky.Podle informace agentury balík sankcí, s nimiž souhlasí Německo, předpokládá zákazy cest a zablokování aktiv oligarchů, omezení investic do Ruska a také obchodní zákaz vůči některým státním podnikům, což je donutí k odchodu z trhů cenných papírů.V posledních měsících se objevují v západních médiích stále častěji zprávy o přípravě Moskvou „vpádu“ na Ukrajinu. Rusko nejednou odmítlo západní a ukrajinská obvinění z „agresivních akcí“ a prohlásilo, že nikoho neohrožuje a nehodlá na nikoho útočit. V Kremlu jsou přesvědčeni, že toto obvinění se používá jako záminka k rozmístění co nejvíce vojenské techniky NATO v blízkosti ruských hranic. Členské země aliance už potvrdily záměry posílit svou přítomnost na východě Evropy, i když v návrhu dokumentu o zárukách bezpečnosti trvá Moskva na tom, aby se těchto plánů vzdaly.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

