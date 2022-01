https://cz.sputniknews.com/20220126/na-ministerstvu-zahranici-rakouska-promluvili-o-nemoznosti-dosahnout-stability-v-evrope-bez-ruska-17350825.html

Na Ministerstvu zahraničí Rakouska promluvili o nemožnosti dosáhnout stability v Evropě bez Ruska

Evropa může žít v míru a bezpečnosti jen spolu s Ruskem. Prohlásil to ve středu 26. ledna ministr zahraničí Rakouska Alexander Schallenberg. 26.01.2022, Sputnik Česká republika

„Trvalá stabilita a bezpečnost v Evropě se dá zajistit nikoli proti Rusku, ale spolu s Ruskem. Můžeme to říci naopak: trvalá stabilita a bezpečnost pro Rusko se dá zajistit nikoli proti Evropě, ale s Evropou,“ řekl diplomat ve vysílání televizní stanice ORF.Podotkl, že ve vztazích Evropy a Ruska nelze ignorovat zeměpisnou a politickou realitu, protože Rusko je nejen největší stát Evropy, ale i její největší soused.Koncem minulého týdne 23. ledna v rozhovoru pro Die Presse Schallenberg řekl, že EU pracuje na balíku sankcí proti Rusku ve sféře ekonomiky a financí pro případ vyostření situace na Ukrajině. Podle jeho slov nastává „nová éra konfrontace“, sám ale vystoupil proti sankcím vůči projektu plynovodu Nord Stream 2 a upozornil na závislost Evropy na ruském plynu.Týž den ministr spravedlnosti Velké Británie Dominic Raab prohlásil, že Londýn uplatní vážné ekonomické sankce proti Rusku nejen v případě eventuálního vpádu na Ukrajinu, ale i při pokusu přivést k moci v Kyjevě proruské politiky. Za jedno z mimořádných opatření pro „zadržování Ruska“ označila britská vláda mj. odpojení RF od mezinárodního mezibankovního systému SWIFT.V západních médiích se dříve nejednou objevily články o údajně možném ruském vpádu na Ukrajinu. Třeba 7. ledna list The New York Times zveřejnil mapu údajné dislokace ruských vojsk podél hranice s Ukrajinou.List The Washington Post 4. prosince s odvoláním na úředníky v americké administrativě oznámil, že Rusko hodlá na začátku nového roku uskutečnit agresi „za účasti až 175 tisíc vojáků“.Moskva nejednou vyvrátila podobnou informaci. V průběhu tiskové konference 23. prosince odpověděl ruský prezident Vladimir Putin na otázku o údajných plánech vpádu na Ukrajinu. Podle jeho slov kvůli podobným prohlášením vzniká dojem, že ukrajinská strana „připravuje třetí operaci“ na Donbasu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

